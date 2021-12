■『第72回NHK紅白歌合戦』リハーサル初日(28日、東京国際フォーラム)

初出場となる平井大は「Stand by me, Stand by you.」を歌唱。「2021年の総まとめということで、年の瀬に集まって音を出せるのはうれしいですので、心の底から楽しい時間にしたい」と意気込んだ。

本番で楽しみにしていることを向けられると「歌を歌える、演奏できるということだけで、ミュージシャンとしてはとても幸せなことです。(1年の)最後にお客様とセッションできるのはうれしいです」とにっこり。出場が決まってからの変化については「特にないですけども、ここ最近は寒くなりましたよね(笑)。そういう感じですね」とひょうひょうと答えて、会場を沸かせた。

今年を漢字一文字で表現する場面では「難しいですよね…。僕にとっては毎年ですが『愛』じゃないですかね。いつも支えてくれるパートナー、お客様、いろんな会いに支えられている。2021年に限らず、毎年たくさんの愛に支えられています」と声を弾ませていた。

