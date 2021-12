可愛いデザインが13種類揃ったハンドクリーム

店内全品390円(税込429円)の雑貨ストア「サンキューマート」では、大人気キャラクター『シナモロール』、『ポムポムプリン』、『クレヨンしんちゃん』、『いらすとや』など計13種類の「キャラクターハンドクリーム」2本セットを限定デザインで1月上旬より販売開始する。

こちらは、10月中旬に『クロミ』『はぴだんぶい』『Barbie(TM)』の3種類で販売を開始したキャラクターハンドクリームの第二弾デザイン。『ポムポムプリン』、『シナモロール』、『TED2』、『ポパイ(TM)』、『ひつじのショーン』、『クレヨンしんちゃん』、『ベティーブープ(TM)』、『いらすとや』、『バーバパパ』、『Barbie(TM)』、『Caho』、『はむねずこ』の12キャラクター全13デザインが新たに登場する。

サンキューマートの「キャラクターハンドクリーム」は、うるおい成分「シアバター」配合で、本格的な冬が始まり乾燥も酷くなるこれからの季節にピッタリな商品。手のひらサイズでコンパクトなバッグやポーチにも入り、持ち歩きしやすい大きさだ。香りと本体のデザインが異なる2本入り。

香りもキャラクターごとにすべて組み合わせが異なり、「ジャスミン」「グリーンアップル」など20種類の香りが新たに加わった。1日の始まりである朝には、頭がすっきりするようなクリアな香りをもつ「ミント」(いらすとやデザイン)や、明るく前向きな気持ちにしてくれる柑橘系の「ハニーレモン」(ポムポムプリンデザイン)を。就寝前には、安眠に誘ってくれる「ラベンダー」(ひつじのショーンデザイン)…といったように、複数持ちすることでシーン別に使い分けることもできる。

各、税抜390円(税込429円)。サンキューマート各店舗、オンラインショップにて2022年1月上旬より店舗毎に入荷順次販売。



【1月上旬より入荷順次販売開始】全13デザイン

・『TED2』2本入り ジャスミン&グリーンアップルの香り

・『ポパイ(TM)』2本入り トロピカルフルーツ&フローラルアップルの香り

・『ひつじのショーン』2本入り ラベンダー&ライラックの香り

・『クレヨンしんちゃん』2本入り アクアマリン&シャボンの香り

・『ベティーブープ(TM)』2本入り ローズ&ピオニーの香り

・『Barbie(TM)』2本入り パイナップルオレンジ&ベリーソルベの香り

・『ポムポムプリン』2本入り ハニーレモン&ベビーブーケットの香り

・『シナモロール』2本入り バニラ&アップルの香り

・『バーバパパ』2本入り ピーチ&キャラメルの香り

・『いらすとや』2本入り ミント&ストロベリーの香り

・『いらすとや』2本入り グレープ&ソーダの香り

・『Caho』2本入り ラベンダー&ピュアソープの香り

・『はむねずこ』2本入り チェリーブロッサム&ローズの香り



