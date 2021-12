AKB48の柏木由紀と、BiSHらWACK所属の7グループが27日、TOKYO DOME CITY HALLで“WACK版総選挙”の開票イベント『柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7』を開催した。BiSH、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、PARADISES、GO TO THE BEDS、ASPの7グループ総勢34人を対象にした投票イベントのTOP7が発表され、柏木を加えた8人組グループを2022年に結成することになった。1位は渡辺淳之介氏が1万票投票したユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)。まさかの伏兵が新グループのメンバーとなり、柏木は「まじでどうしよう」と頭を悩ませた。

投票イベントの結果が発表され、中間発表で27位だったユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)が1万708票を獲得して1位に。2位に5594票の大差をつけた形となった。

しかしこれは、開票イベントのオープニングでWACK代表の渡辺淳之介氏が「僕も投票したいなと思ってCDを1万枚買いました。1万票を1人のみに入れさせてもらいました。わかるようになってると思います」と予告していたとおり、1万票は渡辺氏が投票したもの。2位となった月ノウサギ(PARADISES)は「この状況になって、あえて言わせてください。『1位になりたかったー!』と絶叫し、悔しがった。

スピーチで『ウィー・アー・ザ・チャンピオン』を歌い出すユイ・ガ・ドクソンの破天荒ぶりに、柏木は「まじでどうしよう、まじでどうしましょう」と動揺。「ちょっと考えていた感じと違う。うーん、そうですねぇ…」と困惑していた。

新グループメンバーのスピーチは以下のとおり。

■『VOTE!! WACK SELECT 7』結果発表

◆1位 10,708票 ユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)

GO TO THE BEDSのユイ・ガ・ドクソンと申します。皆さん、はじめまして。「SELECT 7」に投票をしてくださったすべての皆さん、投票はしてなくても楽しんで見ていてくださったみなさん、本当に、本当に、ありがとうございます。

エエエ…やばい…ホントですか!? 私はYouTubeチャンネルで渡辺(淳之介)さんと柏木さんが話されていたとおり、WACKで一番ダメ人間なんですけれども、1位をいただいたからには、公約である、世界をひっくり返し、お茶の間をかき乱す、そして、「SELECT 7」の鉄砲玉として、メンバーならびに柏木由紀さんをお守りすることをお約束いたします。

最後に一つ申し上げたい。本当に皆さんにお伝えしたいこと…WACKのメンパーのみんな、ここにいらっしゃる皆さん、自分が言うのもなんですが、みんながチャンピオンです! みんながチャンピオンだと思っています。まじで。なので、歌います。聴いてください。「ウィーアーザ・チャンピオン」。(本当にアカペラで歌い出し、観客手拍子から拍手喝采)

◆2位 5,114票 月ノウサギ(PARADISES)

まずは、投票してくださった皆さん、本当にありがとうございました。この状況になって、あえて言わせてください。

「1位になりたかったー!」(絶叫)

本当に歌やダンスが秀でているわけでもないですし、頑張ることしか能がないような人間なんですけど、こんなにたくさんの愛をいただけて、ステキな順位をいただけて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。いただいたものを全部誇りにして、バネにして、全部お返ししていけるようにこれからも頑張ります。柏木さんとステキなグループを作れるように、精いっぱいやらせていただきます。よろしくお願いします! ありがとうございました!

◆3位 4,545票 テラシマユウカ(PARADISES)

3位という順位をいただいて、愛が重いというか……いい意味で、いい意味でです。本当に投票してくださった皆さんの愛の深さを今日感じていて、私に投票してくれた人はもちろんなんですけど、34人のメンバー一人ひとりに投票してくれた人の愛をすごく感じて、めちゃくちゃ幸せな気持ちです。本当に改めて、投票してくださった皆さん、ありがとうございます。

◆4位 4,295票 ハシヤスメ・アツコ(BiSH)

皆さんもびっくりされていると思うんですけれども、私もすごくびっくりしております。あまりこういうので順位が高いということや選抜にも選ばれたことがなくて、初めてBiSH以外のグループに所属することができました。しかもそれが柏木さんプロデュースで一緒に活動できるというのは本当に光栄なことで、これからどんな楽しいことが待ち受けているんだろうなって、すごくドキドキしています。投票してくれた皆さん本当にありがとうございます。1票1票、本当に自分の背中を押してくれたので、この1票をすごく大切にして、これからの活動も頑張っていきたいと思っているので、来年以降もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

◆5位 3,692票 ヤママチミキ(GO TO THE BEDS)

私はふだんからあまり自分に自信がないままずっと活動を続けてきてしまっているんですけど、今回のカシワックでは、皆さんの投票してくださった1票1票が私の自信になりました。こうして「SELECT 7」に選んでいただけて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。皆さんからもらった自信を持って、ステキな活動をしていけたらいいなと、そして皆さんに、投票してくださった一人ひとりに恩返しできるように、WACKに恩返しができるように、応援してくださっているすべての方に返していけるように頑張りますのでよろしくお願いします。本当にありがとうございます。

◆6位 3,645票 ユメノユア(GO TO THE BEDS)

私はWACKの中で歴が長くて、でもなかなかチャンスがつかめなくてここまで来ました。

GO TO THE BEDSには、マイカ(キャン・GP・マイカ)もココ(ココ・パーティン・ココ)もAKB48さんをすごく好きで、ここに立ちたかったメンバーも、WACKの他のメンバーの思いもたくさんあると思います。全メンバーに投票してくださったお客さんのみんなの気持ちも抱きしめながら、カシワックで精いっぱい頑張りたいと思います。そして、GO TO THE BEDSの活動にまたそれを持って帰って、WACKに貢献できるようにこれから頑張っていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。

◆7位 3,446票 セントチヒロ・チッチ(BiSH)

ラッキー7の7位をいただけてとてもうれしく思っています。ギリギリ「SELECT 7」に入れたので、すごく楽しみにしていたこの「カシワック」の活動、とても楽しみなのですが、頑張ってきたメンバーの努力も愛してもらえたらいいなと思います。

私に投票してくれた皆さん。愛が積み重なったこの数を目一杯私の力にして活動していきます。本当にありがとうございます。

1位 10,708票 ユイ・ガ・ドクソン GO TO THE BEDS

2位 5,114票 月ノウサギ PARADISES

3位 4,545票 テラシマユウカ PARADISES

4位 4,295票 ハシヤスメ・アツコ BiSH

5位 3,692票 ヤママチミキ GO TO THE BEDS

6位 3,645票 ユメノユア GO TO THE BEDS

7位 3,446票 セントチヒロ・チッチ BiSH

8位 3,287票 アイカ・ザ・スパイ 豆柴の大群

9位 3,153票 ココ・パーティン・ココ GO TO THE BEDS

10位 3,152票 アイナ・ジ・エンド BiSH

11位 2,971票 キャン・GP・マイカ GO TO THE BEDS

12位 2,930票 MAHO EMPiRE EMPiRE

13位 2,485票 モモコグミカンパニー BiSH

14位 2,473票 ナオ・オブ・ナオ 豆柴の大群

15位 2,012票 ユメカ・ナウカナ? ASP

16位 1,939票 ミユキエンジェル 豆柴の大群

17位 1,938票 MiKiNA EMPiRE EMPiRE

18位 1,813票 アユニ・D BiSH

19位 1,501票 ネオ・トゥリーズ BiS

20位 1,445票 チャンベイビー GO TO THE BEDS

20位 1,445票 キャ・ノン PARADISES

22位 1,314票 リンリン BiSH ★

23位 1,297票 MAYU EMPiRE EMPiRE

24位 1,259票 チャントモンキー BiS

25位 1,258票 YU-Ki EMPiRE EMPiRE ★

26位 1,252票 MiDORiKO EMPiRE EMPiRE

27位 1,032票 イトー・ムセンシティ部 BiS

28位 1,003票 NOW EMPiRE EMPiRE

29位 893票 ハナエモンスター 豆柴の大群

30位 817票 キラ・メイ PARADISES

31位 762票 カエデフェニックス 豆柴の大群

32位 604票 トギー BiS

33位 546票 ナ前ナ以 ASP ★

34位 540票 モグ・ライアン ASP

※20位は同票 ★=シングルカップリング曲ユニット

