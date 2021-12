アイドルグループ・AKB48の柏木由紀(30)と、2023年に解散することを先日発表したアイドルグループ・BiSHら芸能事務所「WACK」所属7組のライブ&開票イベント「柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7」が27日、東京都内で行われファン2000人が集まった。

今回のイベントは、「柏木由紀なりのWACK」と題したプロジェクトの一環。柏木はWACKネーム「ユキ・レイソレ」として、BiSH、BiS、豆柴の大群ら7組に加入。11月30日に柏木と各グループのコラボシングル7作品が同時にリリースされた。

オープニングで柏木はステージに登場。「初めてみなさんの前で(コラボシングルを)披露します。めっちゃ一生懸命やりましたので」と、前半のライブへ意気込み。各グループは、2曲ずつの全14曲を披露。柏木はBiSHとのコラボシングル「柏木由紀なりのBiSH―BAD TEMPER―」などでキレキレのパフォーマンスを見せた。

後半は、柏木と各グループのコラボシングル付属の投票券などを使った投票企画「VOTE!! WACK SELECT 7」の開票イベント。AKB48グループの選抜総選挙に10回出馬した柏木は、「すごく嫌だろうなと思います」とメンバーたちの気持ちをおもんぱかった。

開票の結果、GO TO THE BEDS(GTTB)のユイ・ガ・ドクソン(年齢非公表、以下同)が1位を獲得。「1位をいただいたからには、世界をひっくり返し、お茶の間をかき乱し、SELECT7の鉄砲玉として、柏木由紀さんをお守りすることを誓います。自分が言うのもなんですが、みんながチャンピオンだと思い、歌います!」と宣言し、QUEENの名曲「WE ARE THE CHAMPIONS」のサビを熱唱した。

2位以下の7位までには、PARADISESのテラシマユウカと月ノウサギ、GTTBのヤママチミキとユメノユア、BiSHのハシヤスメ・アツコとセントチヒロ・チッチが入り、今後、柏木も加入した8人組で新グループを結成。柏木のプロデュースでシングル楽曲をリリースする予定。柏木は「すてきな作品を作ります」と意気込んだ。