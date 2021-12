『柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7』の模様

AKB48の柏木由紀と、BiSHらWACK所属の7グループが27日、TOKYO DOME CITY HALLで“WACK版総選挙”の開票イベント『柏木由紀なりのWACK EXHiBiTiON and SELECT 7』を開催した。BiSH、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、PARADISES、GO TO THE BEDS、ASPの7グループ総勢34人を対象にした投票イベントのTOP7が発表され、柏木を加えた8人組グループを2022年に結成することになった。新グループのシングルのプロデュースも柏木が行う。

柏木は「ユキ・レイソレ」名義で、WACK所属する7グループ・BiSH(6人組)、BiS(4人組)、EMPiRE(6人組)、豆柴の大群(5人組)、PARADISES(4人組)、GO TO THE BEDS(6人組)、ASP(3人組)にそれぞれ加入。11月30日に各グループとのコラボシングルを7作同時リリースした。さらに踏み込んだコラボとして、WACK総勢34人の中から投票数TOP7のメンバーと柏木が新グループを結成する投票イベント(投票期間11月29日午前10時~12月26日午後3時)を約1ヶ月間実施し、この日、イベント第2部で投票結果として全順位が発表された。

TOP7の7位はセントチヒロ・チッチ(BiSH)、6位はユメノユア(GO TO THE BEDS)、5位はヤママチミキ(GO TO THE BEDS)、4位はハシヤスメ・アツコ(BiSH)、3位はテラシマユウカ 、2位は月ノウサギ(PARADISES)、そして、1位にはユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)が選ばれた。

開票イベント前、WACK代表の渡辺淳之介氏が、「自分でCDを1万枚買って同じメンバーに投票していた」ことを明かしていたが、1位のユイ・ガ・ドクソンの得票数は1万708票。渡辺票がなければ32位のはずだったが、“下剋上”となり、会場には笑いが漏れた。

ユイ・ガ・ドクソンは挙動不審になりながら「WACKで1番ダメ人間なんですが、公約である、世界をひっくり返し、お茶の間をかき乱す、SELECT 7の鉄砲球として、メンバーならびに柏木由紀さんをお守りすることをお約束します」と誓うと、「自分が言うのもなんですが、みんながチャンピオンです。まじで」と語り、「ウィーアーザ・チャンピオン」を歌って笑いを誘った。

2位の月ノウサギは「1位の壁は高かった。自力で1万票とれる人間になりたい」と宣言。4位のハシヤスメ・アツコは「皆さんもびっくりしていると思いますが、私もびっくりしています。柏木さんプロデュースで活動できるのは本当に光栄なこと。すごくドキドキしています」「どんなユニットになろうと全力でパフォーマンスしてハッピーにさせることは間違いないので、皆さん楽しみにしていてください」と呼びかけ。セントチヒロ・チッチは「AKB48ヲタとして楽しみにしています」とメンバー入りを喜んだ。

新グループのプロデュース兼メンバーの柏木は「もともと考えていた案があったんですが、メンバーを見てどうしようかなぁと」と頭を悩ませつつ、「年末年始、練りに練りたいと思います」と話し、WACKファンから拍手を送られた。

また、渡辺氏は22位~34位のメンバーにもチャンスを与え、くじ引きで22位、25位、33位のメンバーがユニットを組み、セレクト7のシングルのカップリング曲を担当することに。これにより、22位のリンリン(BiSH)、25位のYU-Ki EMPiRE(EMPiRE)、33位のナ前ナ以(ASP)のユニット結成も決定した。

投票結果発表前のイベント第1部には、“ユキ・レイソレ”と7グループのコラボシングル表題曲をファンの前で初披露。2013年をもって解散を発表したBiSHとは、代表曲「オーケストラ KASHiWACK ver.」も披露し、来場した2000人のファンを歓喜させた。

■『VOTE!! WACK SELECT 7』結果発表

1位 10,708票 GO TO THE BEDS ユイ・ガ・ドクソン

2位 5,114票 PARADISES 月ノウサギ

3位 4,545票 PARADISES テラシマユウカ

4位 4,295票 BiSH ハシヤスメ・アツコ

5位 3,692票 GO TO THE BEDS ヤママチミキ

6位 3,645票 GO TO THE BEDS ユメノユア

7位 3,446票 BiSH セントチヒロ・チッチ

8位 3,287票 豆柴の大群 アイカ・ザ・スパイ

9位 3,153票 GO TO THE BEDS ココ・パーティン・ココ

10位 3,152票 BiSH アイナ・ジ・エンド

11位 2,971票 GO TO THE BEDS キャン・GP・マイカ

12位 2,930票 EMPiRE MAHO EMPiRE

13位 2,485票 BiSH モモコグミカンパニー

14位 2,473票 豆柴の大群 ナオ・オブ・ナオ

15位 2,012票 ASP ユメカ・ナウカナ?

16位 1,939票 豆柴の大群 ミユキエンジェル

17位 1,938票 EMPiRE MiKiNA EMPiRE

18位 1,813票 BiSH アユニ・D

19位 1,501票 BiS ネオ・トゥリーズ

20位 1,445票 GO TO THE BEDS チャンベイビー

20位 1,445票 PARADISES キャ・ノン

22位 1,314票 BiSH リンリン

23位 1,297票 EMPiRE MAYU EMPiRE

24位 1,259票 BiS チャントモンキー

25位 1,258票 EMPiRE YU-Ki EMPiRE

26位 1,252票 EMPiRE MiDORiKO EMPiRE

27位 1,032票 BiS イトー・ムセンシティ部

28位 1,003票 EMPiRE NOW EMPiRE

29位 893票 豆柴の大群 ハナエモンスター

30位 817票 PARADISES キラ・メイ

31位 762票 豆柴の大群 カエデフェニックス

32位 604票 BiS トギー

33位 546票 ASP ナ前ナ以

34位 540票 ASP モグ・ライアン

※20位は同票

