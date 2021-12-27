『CDTV』年越しSP出演者73組一挙発表 LiSA、BiSH、Awesome City Club、ウマ娘、INI、BE:FIRSTなど
2021年12月27日 19時00分 (12月27日 21時06分更新)
TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』（12月31日午後11：45～1月1日午前5：00）の生放送が決定し、出演者73組が27日、一挙に発表された。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、そしてサブMCは昨年に引き続き、お笑いコンビ・EXITが務める。
今年で23回目となる同番組。冒頭から“いくぜ！2021年年忘れ激アツメドレー”と題し、ヒット曲で勢いよくスタートする。人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりした後は、“来たぜ！2022 新春激アツメドレー”で華々しく新年をスタート。TikTokで大人気の曲を集めたメドレーや、番組の人気企画“名曲ライブ！ライブ！”で人気アーティストたちがハラミちゃんとコラボし名曲カバーを披露する。さらに番組の中で、EXITから素敵なお年玉も。
タイムテーブルは後日番組公式サイトにて発表される。
また、昨年好評だったアーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」を、今年も動画配信サービス『Paravi』で無料ライブ配信することが決定した。
■『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』出演者＆歌唱曲
AI「アルデバラン」「ハピネス」
INI「Rocketeer」
I Don’t Like Mondays.「美しき世界」
あかせあかり「恋ノ行方」
あたらよ「10月無口な君を忘れる」
家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」
EXIT「なぁ人類～SUPER STAR」スペシャルメドレー
＝LOVE「ズルいよ ズルいね」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」
AKB48「涙サプライズ！」「根も葉もRumor」「ヘビーローテーション」
A.B.C-Z「火花アディクション」
OWV「UBA UBA」「Roar」
Awesome City Club「勿忘」
Omoinotake「EVERBLUE」
上白石萌音「懐かしい未来」
神はサイコロを振らない「タイムファクター」
川崎鷹也「カレンダー」「魔法の絨毯」
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「のびしろ」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat.mabanua」「My Gift to You」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「流れ弾」「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」
ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」
saji「ハヅキ」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／「HEATWAVE」
JO1「僕らの季節」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Da-iCE「CITRUS」
TAEKO「Queen Bee」
DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」「U.S.A.」
超ときめき▼宣伝部「すきっ！～超ver～」（※▼はハートマーク）
DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」
DISH// 「沈丁花」「猫」
中島美嘉「SYMPHONIA」
なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」
NEWS「ReBorn」
Novelbright「seeker」
乃木坂46「I see...」「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」
≠ME「まほろばアスタリスク」
HiHi Jets/ジャニーズJr.「ZENSHIN」
Perfume「FLASH」「ポリゴンウェイヴ」
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」
ハンブレッダーズ「再生」
THE BEAT GARDEN「ROMANCE」
BE:FIRST「Shining One」
美 少年/ジャニーズJr.「虹の中で」
BiSH「オーケストラ」
日向坂46「ってか」「ドレミソラシド」
平井 大「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」「ちっぽけな勇気」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」
藤原さくら「mother」
BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」
フレデリック「オドループ」
FLOW「DICE」
変態紳士クラブ「YOKAZE」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」「ブルーベリー・ナイツ」
MAX「TORA TORA TORA 新春スペシャルバージョン」
松下洸平「あなた」
MAN WITH A MISSION「yoake」
三浦大知「EXCITE」「Le Penseur」
水樹奈々「Red Breeze」
milet「Fly High」
MAISONdes「ヨワネハキ feat.和ぬか,asmi」
モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」
MORISAKI WIN「パレード - PARADE」
森山直太朗「花」
LiSA「明け星」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「透明な世界」
Little Black Dress「雨と恋心」
緑黄色社会「Mela!」「Landscape」
INI「Rocketeer」
I Don’t Like Mondays.「美しき世界」
あかせあかり「恋ノ行方」
あたらよ「10月無口な君を忘れる」
家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」
EXIT「なぁ人類～SUPER STAR」スペシャルメドレー
＝LOVE「ズルいよ ズルいね」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」
AKB48「涙サプライズ！」「根も葉もRumor」「ヘビーローテーション」
A.B.C-Z「火花アディクション」
OWV「UBA UBA」「Roar」
Awesome City Club「勿忘」
Omoinotake「EVERBLUE」
上白石萌音「懐かしい未来」
神はサイコロを振らない「タイムファクター」
川崎鷹也「カレンダー」「魔法の絨毯」
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「のびしろ」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat.mabanua」「My Gift to You」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「流れ弾」「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」
ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」
saji「ハヅキ」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／「HEATWAVE」
JO1「僕らの季節」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
Da-iCE「CITRUS」
TAEKO「Queen Bee」
DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」「U.S.A.」
超ときめき▼宣伝部「すきっ！～超ver～」（※▼はハートマーク）
DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」
DISH// 「沈丁花」「猫」
中島美嘉「SYMPHONIA」
なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」
NEWS「ReBorn」
Novelbright「seeker」
乃木坂46「I see...」「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」
≠ME「まほろばアスタリスク」
HiHi Jets/ジャニーズJr.「ZENSHIN」
Perfume「FLASH」「ポリゴンウェイヴ」
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」
ハンブレッダーズ「再生」
THE BEAT GARDEN「ROMANCE」
BE:FIRST「Shining One」
美 少年/ジャニーズJr.「虹の中で」
BiSH「オーケストラ」
日向坂46「ってか」「ドレミソラシド」
平井 大「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」「ちっぽけな勇気」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」
藤原さくら「mother」
BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」
フレデリック「オドループ」
FLOW「DICE」
変態紳士クラブ「YOKAZE」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」「ブルーベリー・ナイツ」
MAX「TORA TORA TORA 新春スペシャルバージョン」
松下洸平「あなた」
MAN WITH A MISSION「yoake」
三浦大知「EXCITE」「Le Penseur」
水樹奈々「Red Breeze」
milet「Fly High」
MAISONdes「ヨワネハキ feat.和ぬか,asmi」
モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」
MORISAKI WIN「パレード - PARADE」
森山直太朗「花」
LiSA「明け星」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「透明な世界」
Little Black Dress「雨と恋心」
緑黄色社会「Mela!」「Landscape」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
ハラミちゃん×asmi「未来へ」
ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」
ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」
ハラミちゃん×asmi「未来へ」
ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」
ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」
【写真】「そっくり!!!」LiSA＆“美人”祖母との仲良しショット
【動画】LiSA、夜明けの海で『鬼滅の刃』主題歌「炎」熱唱
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