TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』（12月31日午後11：45～1月1日午前5：00）の生放送が決定し、出演者73組が27日、一挙に発表された。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、そしてサブMCは昨年に引き続き、お笑いコンビ・EXITが務める。

今年で23回目となる同番組。冒頭から“いくぜ！2021年年忘れ激アツメドレー”と題し、ヒット曲で勢いよくスタートする。人気アーティストたちと年越しカウントダウンで大盛り上がりした後は、“来たぜ！2022 新春激アツメドレー”で華々しく新年をスタート。TikTokで大人気の曲を集めたメドレーや、番組の人気企画“名曲ライブ！ライブ！”で人気アーティストたちがハラミちゃんとコラボし名曲カバーを披露する。さらに番組の中で、EXITから素敵なお年玉も。

タイムテーブルは後日番組公式サイトにて発表される。

また、昨年好評だったアーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」を、今年も動画配信サービス『Paravi』で無料ライブ配信することが決定した。

■『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』出演者＆歌唱曲

AI「アルデバラン」「ハピネス」

INI「Rocketeer」

I Don’t Like Mondays.「美しき世界」

あかせあかり「恋ノ行方」

あたらよ「10月無口な君を忘れる」

家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」

EXIT「なぁ人類～SUPER STAR」スペシャルメドレー

＝LOVE「ズルいよ ズルいね」

ウマ娘「うまぴょい伝説」

ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」

AKB48「涙サプライズ！」「根も葉もRumor」「ヘビーローテーション」

A.B.C-Z「火花アディクション」

OWV「UBA UBA」「Roar」

Awesome City Club「勿忘」

Omoinotake「EVERBLUE」

上白石萌音「懐かしい未来」

神はサイコロを振らない「タイムファクター」

川崎鷹也「カレンダー」「魔法の絨毯」

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」「のびしろ」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat.mabanua」「My Gift to You」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「流れ弾」「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」

ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」

saji「ハヅキ」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／「HEATWAVE」

JO1「僕らの季節」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

Da-iCE「CITRUS」

TAEKO「Queen Bee」

DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」「U.S.A.」

超ときめき▼宣伝部「すきっ！～超ver～」（※▼はハートマーク）

DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」

DISH// 「沈丁花」「猫」

中島美嘉「SYMPHONIA」

なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」

NEWS「ReBorn」

Novelbright「seeker」

乃木坂46「I see...」「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」

≠ME「まほろばアスタリスク」

HiHi Jets/ジャニーズJr.「ZENSHIN」

Perfume「FLASH」「ポリゴンウェイヴ」

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」

ハンブレッダーズ「再生」

THE BEAT GARDEN「ROMANCE」

BE:FIRST「Shining One」

美 少年/ジャニーズJr.「虹の中で」

BiSH「オーケストラ」

日向坂46「ってか」「ドレミソラシド」

平井 大「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」「ちっぽけな勇気」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」

藤原さくら「mother」

BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」

フレデリック「オドループ」

FLOW「DICE」

変態紳士クラブ「YOKAZE」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」「ブルーベリー・ナイツ」

MAX「TORA TORA TORA 新春スペシャルバージョン」

松下洸平「あなた」

MAN WITH A MISSION「yoake」

三浦大知「EXCITE」「Le Penseur」

水樹奈々「Red Breeze」

milet「Fly High」

MAISONdes「ヨワネハキ feat.和ぬか,asmi」

モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」

MORISAKI WIN「パレード - PARADE」

森山直太朗「花」

LiSA「明け星」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「透明な世界」

Little Black Dress「雨と恋心」

緑黄色社会「Mela!」「Landscape」

＜名曲ライブ！ライブ！＞

ハラミちゃん×asmi「未来へ」

ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」

ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」

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