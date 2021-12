30日、今年のTBS系「輝く!日本レコード大賞」が放送される。昨年は映画「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」の主題歌で、大ヒットしたLiSA『炎』が受賞したが、今年はー。近年の受賞傾向を検証し、予想した。

今年の大賞候補である「優秀作品賞」の顔触れはー

『明け星』LiSA

『君がそばにいるから』純烈

『ごめんねFinger crossed』乃木坂46

『CITRUS』Da-iCE

『Take a picture』NiziU

『Dream on the street』DA PUMP

『根も葉もRumor』AKB48

『Backwards』三浦大知

『Happy!』氷川きよし

『勿忘』Awesome City Club

の10曲だ。

オリコン年間ランキングの「デジタルシングル(単曲)」「ストリーミング」で1位だった『ドライフラワー』(優里)や、「デジタルアルバム」で1位だったYOASOBI、上半期にブレークした『うっせぇわ』(Ado)は候補外だ。

昨年は、コロナ禍で「歌ってみた」系のコラボ動画が流行するなど豊作だった。今年は『炎』のように社会現象となったインパクトある曲やアーティストが候補に肩を並べていない。

公益社団法人「日本作曲家協会」は、大賞の審査基準を「作曲、作詩、編曲を通じて芸術性、独創性、企画性が顕著な作品」「優れた歌唱によって活かされた作品で大衆の強い支持を得た上、その年度を強く反映、代表したと認められた作品」としている。要は老若男女から支持され、その年の顔となる優れた曲にささげているとみられる。では今年は…。

ここ20年間の受賞例を振り返ると、実はストレートにヒット曲が選ばれた年のほかに、いくつかの傾向が見えてきた。

まず、圧倒的な存在感を示したアーティストが受賞した”ストレート”なパターンを見てみる。

浜崎あゆみが初のドームツアーを行った01年『Dearest』、02年『Voyage』、03年『No way to say』と3年連続受賞。若者のファッションリーダーとなり、さまざまなブームを巻き起こした。

EXILEも、オリコン年間アルバムランキング10位までに3作品が入った08年に『Ti Amo』で初受賞。雑誌の創刊、映画、ドラマなど多岐にわたって活躍し、09年『Someday』、10年『I Wish For You』と3連覇し、一世を風靡(ふうび)。弟分である三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEも14年『R.Y.U.S.E.I.』、15年『Unfair World』で連覇した。

またAKB48が11年に店頭発売初日でミリオン突破を記録した『フライングゲット』、12年『真夏のSounds good!』で連覇。平成にアイドルブームを再来させた。AKB48の公式ライバルグループとしてデビューした乃木坂46も17年『インフルエンサー』、18年『シンクロニシティ』で連覇した。

一方、ヒット曲がストレートに受賞せず、別の年に受賞となったケースがいくつかある。AKB48の受賞年には疑問の声も生じた。初受賞した前年の10年、オリコンCDシングル年間売上ではAKB48の『Beginner』がトップでEXILEの受賞曲が20位以下だったからだ。

同じく実績がありつつ受賞とならず、別の年に悲願の受賞をしたのが氷川きよし、西野カナだ。

氷川は06年『一剣』で初受賞したが、オリコンのシングル売り上げランキングで確認すると同曲は15位。00年に最優秀新人賞に輝いた「箱根八里の半次郎」が最大のヒット曲で、05年までの6年連続ノミネート時に披露した曲がどれも同10位以内と上位にいることからも、「ようやく」の受賞といえる。

西野が受賞したのは16年『あなたの好きなところ』。この曲での受賞にも疑問の声が上がった。より有名な『Darling』『トリセツ』は前年までに連続ノミネート止まりだった。これらのことから見ると、実績があるアーティストが別の曲で受賞するパターンがあるようだ。

日本レコード大賞を放送するTBS系列の番組の主題歌の受賞も目立つ。

00年は、TBS系バラエティー番組「ウンナンのホントコ!」の1コーナー「未来日記」の主題歌として認知度を高め、老若男女を取り込んだ『TSUNAMI』(サザンオールスターズ)が受賞。300万枚が売れた最大のヒット曲でもあり、曲自体の魅力や実績も大きかった。

04年はTBS系ドラマ「オレンジデイズ」の主題歌だった『Sign』(Mr. Children)が受賞。94年にも『innocent world』で受賞していたが当時は生出演せず、局側のラブコールを受け生出演が実現し、満を持して生歌を視聴者に届けた。

05年は同年の後半に人気急上昇した倖田來未がTBS系ドラマ「コスメの魔法2」の主題歌だった『Butterfly』で初受賞した。

ただ、他局のドラマ主題歌が受賞する例もある。07年は、フジテレビ系ドラマ「東京タワー ~オカンとボクと、時々、オトン~」の主題歌だった『蕾(つぼみ)』(コブクロ)が受賞した。彼らの最大のヒット曲でもあった。

これらの傾向を踏まえると今年は…。社会現象となったヒット曲はないが、オリコン週間シングルランキングの初週売り上げでは、59万枚の『ごめんねFingers crossed』(乃木坂46)、31・7万枚の『Take a picture』(NiziU)が存在感を示す。

YouTubeの再生回数では、『Take a picture』のMVが7000万回超と突出。菅田将暉と有村架純が主演し、ロングランヒットした映画「花束みたいな恋をした」の予告編のみに使用されて話題となった『勿忘』(Awesome City Club)が続く形だ。

テレビ番組としてはアニメ「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌『明け星』(LiSA)が一歩リードするが、曲自体の認知度は弱いように思う。

すると、前年までに功績のあったアーティストが受賞するパターンもありえそうだ。昨年社会現象を巻き起こしたNiziUか。5年連続ノミネートとなっている三浦大知の『Backwards』が受賞する可能性もあるのではないだろうか。