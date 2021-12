MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが26日、自身のインスタグラムを更新。“顔出し”ファミリーショットを公開した。

「Happy holidays, everyone! Big big love to you all #Ishiharas スカイラー迎えてからはじめてのクリスマス。一人増えてまた賑やかになりました。みんなあたたかい年越しにしてね」とメッセージするとともに、写真と動画をアップ。MIYAVI、妻で元歌手のmelody.さん、長女、次女、今年2月に誕生した長男・スカイラーくんの5人で寄り添う集合写真など、家族でクリスマスを過ごす様子を披露した。

ファンからは「いつも癒されてます。素敵な家族」「スカイラーくんプクプクで可愛い」「仲良しfamily Ishihara's」「家族みんなで楽しそうですね」「奥様かわいい みんな素敵」「お父さんの顔だなぁ」などの声が寄せられている。

