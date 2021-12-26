日本スケート連盟は２６日、来年３月の世界選手権（フランス・モンペリエ）、同１月の四大陸選手権（エストニア・タリン）、同３月の世界ジュニア選手権（ブルガリア・ソフィア）の日本代表を発表した。北京五輪の出場がならなかったアイスダンスの村元哉中（２８）、高橋大輔（３５）＝関大ＫＦＳＣ＝は世界選手権と四大陸選手権に出場することが決まった。発表された各大会の代表は次の通り。

【世界選手権】

▽男子 羽生結弦（ＡＮＡ）宇野昌磨（トヨタ自動車、中京大）鍵山優真（オリエンタルバイオ・星槎）▽女子 坂本花織（シスメックス）樋口新葉（明大）河辺愛菜（木下アカデミー）▽ペア 三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）▽アイスダンス 村元哉中、高橋大輔組

【四大陸選手権】

▽男子 三浦佳生（東京・目黒日大高）友野一希（セントラルスポーツ）三宅星南（関大）▽女子 三原舞依（シスメックス）宮原知子（木下グループ）松生理乃（愛知・中京大中京高）▽アイスダンス 村元哉中、高橋大輔組

【世界ジュニア選手権】

▽男子 三浦佳生、佐藤駿（フジ・コーポレーション）壷井達也（神戸大）▽女子 渡辺倫果（法大）住吉しをん（東京・駒場学園高）▽アイスダンス 来田奈央、森田真沙也組（木下アカデミー）