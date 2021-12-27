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雪の中　登山道　一気に　海津で石津御嶽登山競走

2021年12月27日 05時00分 (12月27日 05時00分更新)
雪の中を駆け上がる参加者＝海津市の石津御嶽登山道で

雪の中を駆け上がる参加者＝海津市の石津御嶽登山道で

　登山道を一気に駆け上がる「石津御嶽登山競走」が二十六日、海津市であり、雪の中を県内外の三百二十七人が走った。
　トレイルランニング愛好家団体「西濃倶楽部」が主催して三年目。小学生は標高差三百メートルの１・５キロ、中学生以上は標高差六百メートルの２・５キロに挑んだ。
　スタッフが随所で見守り、けが人はなく九割が完走した。大会長の杉野雄一さんは「雪の大会はあまりなく、子どもたちには初めての経験を楽しんでもらえたと思う」と話した。（藤野治英）
雪の中を駆け上がる参加者＝海津市の石津御嶽登山道で

雪の中を駆け上がる参加者＝海津市の石津御嶽登山道で

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