10月より放送されたアニメ『ポプテピピック』（ポプテ）の再放送（リミックス版）最終話（第12話）が25日深夜（26日）、TOKYO MXなどで放送された。最後にテレビアニメ第2シリーズ制作決定と告知し、2022年に放送予定と発表された。

同アニメは、大川ぶくぶ氏による4コマ漫画が原作。2018年1月から3月までTOKYO MXなどで放送され、30分間の放送中、前半と後半でほぼ同じ内容を放送していることや、毎回メインキャラクターの担当声優が変わるなど斬新な内容で大きな話題となった。

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