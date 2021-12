5人組ダンス&ボーカルグループ・AAAが、昨年から開催見送りとなっていた全国ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』の最終公演を25日、札幌ドームで開催した。男女混合アーティストとして初めて、6大ドームツアーを成功させた同グループ。今回は、12月13日に行われた東京公演をレポートする。

2008年リリースの楽曲「One Night Animal」からライブはスタート。スパンコールがあしらわれた黒のシックな衣装で登場したAAAは、「MAGIC」「BAD LOVE」と、クールなパフォーマンスで会場を一気に引き込んでいく。末吉秀太は「逢いたかったぜ、東京~」と叫び、「Heart and Soul」「No cry No more」やデビュー曲「BLOOD on FIRE」など、懐かしの楽曲を息つく間もなく次々と披露。トロッコで会場を周りながら、西島隆弘が「2年間待ってくれたやつどれだけいるー?俺たちAAAも会いたかったぞー!」とあおると、会場の熱は一気に上がっていった。

トークはAAAらしい和やかな雰囲気で繰り広げ、宇野実彩子が「今夜は思いっきり楽しむ準備はできてますか?思いっきり一緒に踊ってくれますか?」と呼びかけ、「LIFE」がスタート。メンバーも観客も一体となって踊り、仲良しムードでさらに盛り上げていく。そこからも「逢いたい理由」「HORIZON」「NEW」などが続き、「Flavor of kiss」「唇からロマンチカ」では大人の色気も見せつつ、キレのあるダンスで魅了した。

ユニットパートでは宇野実彩子がまるでヒロインのようなチュールドレスで登場し、日高光啓&與真司郎と「風に薫る夏の記憶」、西島隆弘&末吉秀太と「ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女」を熱唱。宇野を中心に切ないバラードを各ユニット、しっとりと歌い上げた。続く「Miss you」「旅ダチノウタ」「恋音と雨空」も、花柄のシックな衣装に身を包み歌声を響かせ、会場を切ない雰囲気に包んだ。

本編が終盤に近づくと、これまでの空気が一変。「Eighth Wonder」から「Next Stage」「GAME OVER?」などライブ定番のアッパーチューンで熱気は最高潮に。ブレイクダンスをしたり、與は腹筋をチラ見せしたりとファンを興奮の渦に巻き込んだ。「DEJAVU」では観客も振りに合わせてペンライトを振り、「さよならの前に」ではメンバーが花道を肩を組んで歩きながらメインステージに戻り、「今日はどうもありがとうございました」と本編を締めくくった。

アンコールではアニメ『ワンピース』の主題歌となった「Wake up!」や、日高が「懐かしい曲持ってきたよ~!」と言うほど、ライブでは久しぶりの「“Q”」、「Perfect」「ミカンセイ」など懐かしのメドレーを展開。15周年、そして活動休止前にファンへ感謝を伝えるとともに、最高のセットリストで涙を誘った。続けて、ダンスナンバーの「PARTY IT UP」、タオルを振り回す「ハリケーン・リリ、ボストン・マリ」、会場が一体となりウェーブをする「Winter lander!!」とクライマックスに向け盛り上げた。

最後には日高が「積み上げてきた過去というものは何があっても変わらないものなので、もしも君がこの先の未来で不安になったら、いつでも過去を振り返ってください。僕たちはそこにいます」とファンに語りかけ、「WAY OF GLORY」を歌唱。「15年と1年どうもありがとうございました」感謝し、東京公演の幕を閉じた。

■セットリスト

