JO1「WANDERING(僕らの季節/Prologue)」(LAPONE ENTERTAINMENT/12月15日発売) (C)LAPONE ENTERTAINMENT

男性グループ・JO1(ジェイオーワン)の5thシングル「WANDERING(僕らの季節/Prologue)」(ワンダリング ぼくらのきせつ/プロローグ)が、初週43.2万枚を売り上げ、12月21日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。同ランキング2022年度の第1週目の1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: WANDERING(僕らの季節/Prologue) / JO1

2位: The 5th / =LOVE

3位: Doughnut / TWICE

4位: FANTASTICS FROM EXILE(Each Other’s Way ~旅の途中~/Flower Song/VICTORY/Someday) / FANTASTICS from EXILE TRIBE

5位: あいのちから / SEVENTEEN

6位: 初心LOVE(うぶらぶ) / なにわ男子

7位: Secret Touch / Snow Man

8位: Color of Drops/天使のクローバー / MORE MORE JUMP!

9位: ヘタレたちよ / STU48

10位: クリスマス・イブ(2021 Version) / 山下達郎

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング