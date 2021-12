12月24日は、来年(2022年)1月7日より上映スタートとなる日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』で、エピソードの中心人物の一人、レディー・ペネロープの誕生日。吹き替えを担当するペネロープ役・満島ひかりと執事のパーカー役・井上和彦より、お祝いを込めたアテレコ&メッセージ映像が到着した。

ペネロープは、英国貴族に生まれたお嬢様にもかかわらず社交界に留まることを嫌い、欧州のスパイ組織FABの諜報員として活動していた行動派でパワフルな女性キャラクター。国際救助隊総司令のジェフ・トレイシーからその功績が認められ、彼女もエージェントとして共に活動している。

彼女の行動力は国際救助隊での活動にとどまらず、その麗しい美貌によってモデルとして活躍することも。普段は執事のパーカーとともに世界各地を飛びまわり救助活動に貢献しているが、事件のない合間を利用して、ファッション誌の撮影やショーの出演もこなす、誰もが憧れるハイスペック・レディーなのだ。『サンダーバード55/GOGO』でも10コーデ以上の衣装に身を包んでおり、バリエーションに富んだレトロかわいいペネロープのセンスは必見。

到着した映像では、バースデーソングとともにパーカーが「お誕生日おめでとうございます、お嬢様」と祝すと、ペネロープは「あら、ありがとう。うれしいわね、パーカー」とご満悦なやりとりを満島と井上がアテレコ。役に扮しながらペネロープの誕生日をお祝いする二人の姿に、思わずクスっとしてしまうような微笑ましい映像となっている。

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

関連キーワード エンタメ総合