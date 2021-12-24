『Mステ ウルトラSUPER LIVE』タイムテーブル公開 今夜6時間超生放送
2021年12月24日 06時00分 (12月24日 07時06分更新)
テレビ朝日系できょう24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（後5：00～11：10）のタイムテーブルが公開された。
これまで唯一、伏せられていたKing Gnuの曲目もついに解禁。きょう24日に封切られた『劇場版 呪術廻戦0』エンディングテーマとして発表され、配信がスタートした新曲「逆夢」（さかゆめ）を初披露することが決定した。テレビやライブはもちろんのこと、まだどこでもパフォーマンスしていない最新曲をフルサイズで演奏する。
さらに、TikTokに投稿した「ポケットからきゅんです！」動画で“きゅん現象”を巻き起こした“15秒のシンデレラ”ことシンガー・ソングライター「ひらめ」の追加出演が決定。2021年のヒットチャートメドレー企画をより一層盛り上げる。
■出演アーティスト＆タイムテーブル
▼午後5時～
Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
BALLISTIK BOYZ「Touch The Sky」
THE RAMPAGE「No Limit」
GENERATIONS「Lovers Again」
ジャニーズWEST「黎明」
櫻坂46「BAN」
A.B.C-Z「火花アディクション」
Creepy Nuts「のびしろ」
SixTONES「マスカラ」
日向坂46「君しか勝たん」
THE RAMPAGE「HEATWAVE」
AKB48「根も葉もRumor」
Sexy Zone「LET'S MUSIC」
milet「Ordinary days」
三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」
Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
BALLISTIK BOYZ「Touch The Sky」
THE RAMPAGE「No Limit」
GENERATIONS「Lovers Again」
ジャニーズWEST「黎明」
櫻坂46「BAN」
A.B.C-Z「火花アディクション」
Creepy Nuts「のびしろ」
SixTONES「マスカラ」
日向坂46「君しか勝たん」
THE RAMPAGE「HEATWAVE」
AKB48「根も葉もRumor」
Sexy Zone「LET'S MUSIC」
milet「Ordinary days」
三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」
▼午後6時頃～
GENERATIONS「Make Me Better」
DISH//「沈丁花」
AI「アルデバラン」
Kis-My-Ft2「Luv Bias」
三浦大知「Backwards」
UVERworld「EN」
BiSH「オーケストラ」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
Snow Man「Secret Touch」
石丸幹二×長屋晴子（緑黄色社会）「美女と野獣」
山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」
清水美依紗「恋人たちのクリスマス」
GENERATIONS「Make Me Better」
DISH//「沈丁花」
AI「アルデバラン」
Kis-My-Ft2「Luv Bias」
三浦大知「Backwards」
UVERworld「EN」
BiSH「オーケストラ」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
Snow Man「Secret Touch」
石丸幹二×長屋晴子（緑黄色社会）「美女と野獣」
山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」
清水美依紗「恋人たちのクリスマス」
▼午後7時頃～
ジェジュン「チキンライス」
AI「ハピネス」
SEKAI NO OWARI「silent」
乃木坂46「最後のTight Hug」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」
大塚愛「さくらんぼ」
DA PUMP「if...」
森高千里「気分爽快」
スガシカオ「Progress」
NEWS「ReBorn」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ひらめ「ポケットからきゅんです！」
ジェジュン「チキンライス」
AI「ハピネス」
SEKAI NO OWARI「silent」
乃木坂46「最後のTight Hug」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」
大塚愛「さくらんぼ」
DA PUMP「if...」
森高千里「気分爽快」
スガシカオ「Progress」
NEWS「ReBorn」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ひらめ「ポケットからきゅんです！」
▼午後8時頃～
川崎鷹也「魔法の絨毯」
BLOOM VASE「Bluma to Lunch」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
King & Prince「Namae Oshiete」
NiziU「Step and a step」「Chopstick」
KAT-TUN「EUPHORIA」
aiko「食べた愛」
LiSA「明け星」
平井大「Stand by me, Stand by you.」
Awesome City Club「勿忘」
緑黄色社会「Mela!」
優里「ドライフラワー」
Little Glee Monster「恋人がサンタクロース」（松任谷由実カバー）
ゴスペラーズ「クリスマスソング」（back numberカバー）
川崎鷹也「魔法の絨毯」
BLOOM VASE「Bluma to Lunch」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
King & Prince「Namae Oshiete」
NiziU「Step and a step」「Chopstick」
KAT-TUN「EUPHORIA」
aiko「食べた愛」
LiSA「明け星」
平井大「Stand by me, Stand by you.」
Awesome City Club「勿忘」
緑黄色社会「Mela!」
優里「ドライフラワー」
Little Glee Monster「恋人がサンタクロース」（松任谷由実カバー）
ゴスペラーズ「クリスマスソング」（back numberカバー）
▼午後9時頃～
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」（山下達郎カバー）
Def Tech「My Way」
TWICE「TT -Japanese ver.-」
ORANGE RANGE「花」
松平健「マツケンサンバII」
Toshl【聖夜の激ムズ曲３択 ※下記3曲のうち1曲】
・廻廻奇譚（Eve）
・阿修羅ちゃん（Ado）
・限界突破×サバイバー（氷川きよし）
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに（ドゥイ、ドゥイ）」
星野源「Pop Virus」「不思議」
KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」（山下達郎カバー）
Def Tech「My Way」
TWICE「TT -Japanese ver.-」
ORANGE RANGE「花」
松平健「マツケンサンバII」
Toshl【聖夜の激ムズ曲３択 ※下記3曲のうち1曲】
・廻廻奇譚（Eve）
・阿修羅ちゃん（Ado）
・限界突破×サバイバー（氷川きよし）
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに（ドゥイ、ドゥイ）」
星野源「Pop Virus」「不思議」
KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
▼午後10時頃～
King Gnu「逆夢」
優里「ベテルギウス」
L’Arc〜en〜Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
EXILE「I Wish For You」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
東京事変「私生活」
YOASOBI「三原色」
桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」
King Gnu「逆夢」
優里「ベテルギウス」
L’Arc〜en〜Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
EXILE「I Wish For You」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
東京事変「私生活」
YOASOBI「三原色」
桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」
【写真】ついに曲目が解禁となったKing Gnu、追加出演が決まった「ひらめ」
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