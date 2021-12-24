午後5時から6時間超生放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（C）テレビ朝日

テレビ朝日系できょう24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（後5：00～11：10）のタイムテーブルが公開された。

これまで唯一、伏せられていたKing Gnuの曲目もついに解禁。きょう24日に封切られた『劇場版 呪術廻戦0』エンディングテーマとして発表され、配信がスタートした新曲「逆夢」（さかゆめ）を初披露することが決定した。テレビやライブはもちろんのこと、まだどこでもパフォーマンスしていない最新曲をフルサイズで演奏する。

さらに、TikTokに投稿した「ポケットからきゅんです！」動画で“きゅん現象”を巻き起こした“15秒のシンデレラ”ことシンガー・ソングライター「ひらめ」の追加出演が決定。2021年のヒットチャートメドレー企画をより一層盛り上げる。

■出演アーティスト＆タイムテーブル

▼午後5時～

Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

BALLISTIK BOYZ「Touch The Sky」

THE RAMPAGE「No Limit」

GENERATIONS「Lovers Again」

ジャニーズWEST「黎明」

櫻坂46「BAN」

A.B.C-Z「火花アディクション」

Creepy Nuts「のびしろ」

SixTONES「マスカラ」

日向坂46「君しか勝たん」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

AKB48「根も葉もRumor」

Sexy Zone「LET'S MUSIC」

milet「Ordinary days」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

▼午後6時頃～

GENERATIONS「Make Me Better」

DISH//「沈丁花」

AI「アルデバラン」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

三浦大知「Backwards」

UVERworld「EN」

BiSH「オーケストラ」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

Snow Man「Secret Touch」

石丸幹二×長屋晴子（緑黄色社会）「美女と野獣」

山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

▼午後7時頃～

ジェジュン「チキンライス」

AI「ハピネス」

SEKAI NO OWARI「silent」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」

大塚愛「さくらんぼ」

DA PUMP「if...」

森高千里「気分爽快」

スガシカオ「Progress」

NEWS「ReBorn」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

ひらめ「ポケットからきゅんです！」

▼午後8時頃～

川崎鷹也「魔法の絨毯」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

King & Prince「Namae Oshiete」

NiziU「Step and a step」「Chopstick」

KAT-TUN「EUPHORIA」

aiko「食べた愛」

LiSA「明け星」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

Awesome City Club「勿忘」

緑黄色社会「Mela!」

優里「ドライフラワー」

Little Glee Monster「恋人がサンタクロース」（松任谷由実カバー）

ゴスペラーズ「クリスマスソング」（back numberカバー）

▼午後9時頃～

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」（山下達郎カバー）

Def Tech「My Way」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

ORANGE RANGE「花」

松平健「マツケンサンバII」

Toshl【聖夜の激ムズ曲３択 ※下記3曲のうち1曲】

・廻廻奇譚（Eve）

・阿修羅ちゃん（Ado）

・限界突破×サバイバー（氷川きよし）

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに（ドゥイ、ドゥイ）」

星野源「Pop Virus」「不思議」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

▼午後10時頃～

King Gnu「逆夢」

優里「ベテルギウス」

L’Arc〜en〜Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」

EXILE「I Wish For You」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

東京事変「私生活」

YOASOBI「三原色」

桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」

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