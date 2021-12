2021年度年間音楽ソフトのセールス動向をまとめた『第54回 オリコン年間ランキング2021』。本日24日には、音楽ソフトの売上金額を集計した『アーティスト別セールス部門 トータルランキング』が発表され、期間内184.8億円を売り上げたBTSが自身初の1位を獲得した。同ランキングで海外アーティストによる首位獲得は史上初となる。

■けん引作品はベストアルバム 映像作品、ストリーミングと多方面で積み上げて首位を獲得

同ランキングは、音楽ソフト〈シングル、アルバム、ミュージックDVD&Blu-ray Disc(以下BD)、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング〉の総売上金額が最も高かったアーティストを発表するもの。BTSの期間内売上は184.8億円を記録し、期間内売上のうち73.0億円をアルバムが占めた。けん引作品は今年6月16日に発売したベストアルバム『BTS, THE BEST』だった。

同アルバムは、初週売上78.2万枚で6/28付『週間アルバムランキング』で初登場1位を獲得。海外男性アーティストの初週売上枚数では歴代1位を記録した。なお『オリコン年間ランキング 2021 作品別売上数部門』の『アルバムランキング』でも1位を獲得した。

続いて、期間内売上のうち58.3億円を占めたのが音楽映像作品だ。『BTS Memories of 2020』と『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』は、DVDとBDでそれぞれ週間1位を獲得している。

さらに、期間内売上のうち53.4億円をデジタル作品が占めた。とくに昨年8月に配信開始された「Dynamite」は今年度になっても勢いが衰えず、期間内再生数は3億回を超えることとなり、デジタル作品を大きくけん引した。なおBTSは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した『合算シングルランキング』、『合算アルバムランキング』でも首位を獲得している。



■BTSからのコメント

この度、『オリコン年間ランキング 2021 アーティスト別セールス部門 トータルランキング』で1位を獲得しました。

僕たちの歌を愛してくださり、本当に嬉しいです。

また、このような素晴らしい賞をいただき、とても光栄です。

いつも応援してくださるARMY(※)の皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。

去年に引き続き、コロナ禍で辛い思いをしている方がたくさんいらっしゃると思いますが、少しでもポジティブなエネルギーをお伝えしたいと思い、僕たちの歌を届けました。

多くの皆さんが聴いてくださって、本当に嬉しいです。

今回、2年ぶりに(コンサートで)直接お会いすることができましたが、ARMYの皆さんの歓声や熱気を感じることができて、夢のような時間を過ごしました。

これからも、よりよい音楽と歌で、多くの方々に真心を伝えていきたいです。

いつも変わらない愛で応援してくださり、ありがとうございます。

ARMYの皆さん、愛しています。

(※)BTSのファンの呼称

■『グラミー賞』ノミネート、長期休暇など、数々の偉業を更新するグループに

BTSは、2013年に韓国でデビューした男性7人組グループ。同年には日本でのライブを行い、翌年の2014年には日本デビューを果たした。先進的な音楽を発信し続け、世界からも注目を集めるグループになっていく。

特に2020年に発売した初の英語詞曲「Dynamite」は、アメリカ合衆国の音楽産業において優れた作品を創り上げたクリエイターの業績を讃える『グラミー賞』の『最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門』に、アジアのアーティストとして初めてノミネートされる偉業を遂げている。

2021年のBTSは、『アメリカン・ミュージック・アワード2021』で大賞を含む3冠を受賞。韓国にて行われた世界最大級のK-POP音楽授賞式『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』にて、4つの大賞である『今年の歌手賞(Artist of the Year)』『今年の歌賞(Song of the Year )』『今年のアルバム賞(Album of the Year)』『Worldwide Icon of the Year』を総なめにする快挙を成し遂げた。

昨年受賞を逃した『グラミー賞』の『最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス部門』に今年は「Butter」で2年連続同部門でのノミネート。初受賞なるか注目が集まる。

また、今月6日には、所属事務所を通じ長期休暇の取得を発表した。2019年以来2度目となる公式の長期休暇で充電期間に入った。新アルバムや来年3月にソウルでのコンサートを準備していくことを明かし、“新章”に突入することを宣言している。



■集計期間

2020年12/28付~2021年12/20付

■実質集計期間

2020年12/14~2021年12/12

