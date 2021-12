JO1「WANDERING(僕らの季節/Prologue)」(LAPONE ENTERTAINMENT) (C)LAPONE ENTERTAINMENT

男性グループ・JO1(ジェイオーワン)の最新シングル「WANDERING(僕らの季節/Prologue)」(ワンダリング ぼくらのきせつ/プロローグ)が、週間46.3万PT(463,475PT)を記録し、12月24日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得。自身通算5作目の合算シングル1位となった。

週間ポイント46.3万PTは、2020/3/16付での「PROTOSTAR(無限大)」の週間34.4万PT(344,083PT)を上回り、自己最高週間ポイントを記録。内訳は、CD:43.2万PT(431,697PT)/デジタルシングル(単曲):0.5万PT(5,166PT)/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:2.7万PT(26,612PT)となっている。本作は12月15日にCDシングルが発売。12/27付のオリコン週間シングルランキングでは、初週43.2万枚を売り上げ、初登場1位を記録。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルランキングでも1位を獲得した。

白岩瑠姫が初のセンターを務める本作は、「僕らの季節」と「Prologue」のダブルリード曲などを収録。「僕らの季節」は、伸びやかな歌声が魅力のウィンターラブソング。一方の「Prologue」は、テレビアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』(テレビ東京系)のエンディングテーマで、ミディアムテンポのバラードに仕上がっている。

また2022年3月11日には、デビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』が全国劇場で公開される。



なおJO1は、『JO1 1st写真集『 Progress 』』が、2021年11月29日に発表された「オリコン年間“本”ランキング 2021」のBOOKランキング ジャンル別「写真集」において、男性写真集1位を獲得している。

【合算シングルランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。

PT=ポイント

今年度は「2020/12/28付」よりスタート

「週間合算シングルランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(12/27付:集計期間:12月13日〜12月19日)>

