aiko『Love Like Pop vol.22』ファイナルより Photo by 岡田貴之

シンガー・ソングライターaikoのホールツアー『Love Like Pop vol.22』(18ヶ所35公演)が、14日に行われた東京ガーデンシアター公演でファイナルを迎えた。ツアー序盤に予定されていた5公演が緊急事態宣言のため延期となり、約1ヶ月遅れて6月からスタート。当初9月1日に行われる予定だったファイナルが3ヶ月半越しに行われ、アンコールでは既報のとおり、結婚報告のサプライズに沸いた。

オープニングは、ツアーファイナルの幕開けにふさわしいストリングスの重厚なサウンドアレンジが効いた映像が赤い舞台幕を照らす。期待感が高まるなか、力強いドラムのフィルとともに始まった1曲目は、最新アルバム『どうしたって伝えられないから』(3月発売)収録曲「Last」。鮮やかなグリーンのビッグシルエットシャツをまとったaikoが登場し、ツアー”ラスト”の幕開けにふさわしい曲を丁寧に歌い上げていく。

アップテンポな「磁石」を披露後、会場が暗転。数秒を置いてaikoは「やっぱり黙っていたらスポットライト当たらないんですね(笑)。ずっとマイケル・ジャクソンの真似してたのに」と言って観客を和ませると、「本当にいろいろな思い出が詰まったツアーだったので、ファイナルを迎えるのはとても寂しいですが、楽しいしかない時間を過ごしますので、皆さん最後までよろしくお願いします!」とあいさつした。

「Smooch!」からは、ブラスとストリングス隊が登場。ツアーを支えてきたバンドのフルメンバーがそろい、ぶ厚いサウンドとともに「シアワセ」、美しいストリングスの旋律と、しっとりとした歌声が織りなす「宇宙で息をして」を披露していった。

開演前にオンラインで集められた質問をaikoが答えるコーナーを終えると、しっとりとした楽曲を歌唱。「シャッター」はジャズアレンジで歌い、オリジナルとは異なる魅力を提示した。

最新曲「食べた愛」を披露すると、本編終盤へ。「心日和」「ドライブモード」「夢見る隙間」などアップテンポな楽曲を連発し、ステージ上を縦横無尽に舞った。

aikoのライブ恒例「男子!女子!そうでない人!」のコール&レスポンスは、声を出さずジャスチャーでやり取り。バンドメンバーのソロパートアレンジが加わった「58cm」に続けて、最後はエネルギーに満ちあふれた「ストロー」で本編を終えた。

aikoのライブはまだまだこれから。アンコールでは「延期に延期を重ねて時間が経ってしまいましたが、今日は来てくれて本当にありがとうございます。あと12回くらいやりたいから、やっぱり終わりたくないです」と名残惜しさを口にした。

「こうやって皆さんに曲を届けられることが一番幸せなので、受け取った皆さんが少しでも楽しいと思っていただけたらうれしいなと思います。これからも曲を作りますのでぜひまた聴いてやってください」と呼びかけると、MCのメッセージを歌にしたような「いつもいる」を歌った。

オールラインナップであいさつを終えると、ファンは拍手喝采。「全然聞こえないです!」とさらにあおり、万雷の拍手を浴びたaikoは「最終日なので、皆さんと楽しい時間を設けてるに決まってるじゃないですか!」といい、ダブルアンコールに突入。疾走感のあるギターサウンドの「プラマイ」から「陽と影」「未来を拾いに」「ボーイフレンド」を披露していく。

会場の熱気が最高潮に達したところで、「やっぱりライブは楽しいし、終わってしまうのはすごく寂しいです。だから皆さんと一緒にもっと楽しいことを分かち合いたいので…」と切り出すと、「ご報告があります!! 結婚しましたー!」と突然サプライズ報告した。

観客はどよめき、その後、会場全体が祝福ムードに包まれた。「ずっと内緒にしてたんです。コロナでなかなか言うタイミングがなかったのですが、ライブで言って皆さんを驚かせたかったんです」「心の底から結婚したいと思える人に出会えました、これからもたくさん恋愛の曲を書きます!」と宣言した。

幸福感と活気に満ちた会場の空気は、aikoとバンドが奏でるサウンドをさらに豊かにし、最後に披露したのは締めの1曲にふさわしい「be master of life」。aikoにとってもファンにとっても特別なアンコールとなった。

この日のセットリストプレイリストは、各音楽ストリーミングサービスで公開中。なお、22日には、『Love Like Rock vol.9』ツアーファイナルを開催し、今年いっぱいで閉館が決まっている東京・Zepp Tokyoで今年のライブを締めくくった。

■aiko『Love Like Pop vol.22』セットリスト

01. Last

02. 磁石

03. Smooch!

04. シアワセ

05. 列車

06. 宇宙で息をして

07. えりあし

08. メロンソーダ

09. ばいばーーい

10. しらふの夢

11. シャッター

12. 愛で僕は

13. 食べた愛

14. 心日和

15. ドライブモード

16. 夢見る隙間

17. 58cm

18. ストロー

【アンコール】

19. あたしたち

20. 冷凍便

21. いつもいる

【ダブルアンコール】

22. プラマイ

23. 陽と陰

24. 未来を拾いに

25. ボーイフレンド

26. beat

27. mix juice

28. Loveletter

29. be master of life

