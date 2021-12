「2022 Weverse Con」参加アーティストのき「Wish for New Era」が公開に(HYBE)

韓国のグローバル音楽フェスティバル『2022 Weverse Con』に参加するアーティストたちの新年の願いが22日までに、公開された。

14日から22日までSEVENTEEN、fromis_9、TOMORROW X TOGETHER、BUMZU、Dvwn、イ・ヒョン、ENHYPENによる手書き「Wish for New Era」をWeverseの公式インスタグラムに掲載。

SEVENTEENは「CARATたちにもっと新しい音楽を届けたい」、「いつも良い音楽でお応えする」というミュージシャンとしての心構えと「タフティング」と「一人旅」などやってみたいことを詰め込んだ「My Wish」を公開した。 fromis_9は「floverと近くで会いたい」という言葉と、「ファンミーティング」と「コンサート」を挙げ、「メンバーたちの自作曲がたくさん収録されたフルアルバム発売」という願望を明かした。

TOMORROW X TOGETHERも「私の曲をたくさん作りたい」という思いと「新しい楽器演奏に挑戦したい」という新年の抱負を語っており、BUMZUは「2022年の新しい姿、新しい音楽、新しい芸術、すべてを盛り込むための新しい私の器」とし、「My New VIBE」を語った。

Dvwnとイ・ヒョンはそれぞれ「My new album. 新しいジャンルに挑戦してみたい」、「My new kg.新年には確実なダイエットをしたい」と意気込みを語った。 最後にENHYPENは「MY NEW AMBITION. より多くの目標に向かって前進するために」、「昨年とは違う姿と成長した姿をお見せします」などの意気込みとともに、ファッションやスタイルなど、それぞれの「My Wish」を公開した。

『2022 Weverse Con』は一年を終え、新しい一年を迎える瞬間をアーティストとファンが一緒に楽しむグローバル音楽フェスティバルで、31日午後5時30分、韓国・京畿道一山にあるKINTEXでオンライン・オフラインで同時進行される予定となっている。

