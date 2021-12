24日放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』(後5:00~11:10)。本番をあすに控え、出演アーティストから意気込みのコメントが到着した。

King & Princeは、世界的なヒットメーカー・Babyfaceプロデュース曲「Namae Oshiete」を披露する。平野紫耀は「僕たちが大事に温めてきた曲なので、Mステを通じてたくさんの方々に魅力をお伝えできたらなと思います」、高橋海人は「King & Princeの新しい一面が見られる曲だと思います。皆さんをハッとさせられるように頑張ります!」と意気込む。

NiziUは最新曲「Chopstick」とデビュー曲『Step and a step』の2曲。RIKUは「クリスマスライブということで、いつもとは違ったパフォーマンスをお見せできるように頑張りたいです」と伝えた。

L’Arc~en~Cielは「winter fall」「ミライ」「FOREVER」の3曲を演奏する。ボーカルのhydeは「今年最後のテレビ、ツアーの間の日でもあるので、脂乗ってます」と語り、tetsuyaは「2016年以来の出演なので楽しみにしています。メリークリスマス!」」とメッセージを寄せた。

「ドライフラワー」を歌う優里は「心を込めて、楽しんで歌うので、僕の歌を聴きながらテレビの前で一緒に歌ってもらえるとうれしいです」と呼びかけ。

『ウルトラSUPER LIVE』初出演となるYOASOBIは、CMソングにも起用されている「三原色」を披露する。ikuraは「テレビ初歌唱なので緊張もしていますが、楽しくYOASOBIらしく、精いっぱい演奏します! 皆さんも大切な人を思い浮かべながら体を揺らして楽しんでもらえたらうれしいです」と伝え、Ayaseも「今のYOASOBIにできる最高のライブパフォーマンスをお届けします」と意気込んでいる。

Snow Manとなにわ男子は『ウルトラSUPER LIVE』のステージで、ドラマ『消えた初恋』の主題歌「Secret Touch」と「初心LOVE(うぶらぶ)」をメドレーで披露。さらに、目黒蓮(Snow Man)と道枝駿佑(なにわ男子)はドラマの名“キュン”シーンをステージ上で再現する。

目黒は「同じドラマからそれぞれW主題歌として発売されたということで、一緒に披露できたらいいなと思っていたのでうれしいです」と喜び、道枝も「ドラマは終わりましたがこうやってドラマのW主題歌をやらせていただくので楽しみですし、『消えた初恋』をこれで締めくくるという意味でもしっかりとパフォーマンスさせていただきます」と語る。名キュンシーン再現に道枝は「なにわ男子のメンバーだけじゃなく、Snow Manの皆さんも見られているのでドキドキします(笑)」と照れ、目黒は「精いっぱい、ありのままの“井田”を届けたいと思います」と役柄さながら、まっすぐなコメントを寄せた。

■チョコプラが出演直前のアーティストを直撃 ダーツでお願いごとを実行!?

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』では、お笑いコンビ・チョコレートプラネットがパフォーマンス直前のアーティストをステージ裏で直撃する。アーティストたちは「聖夜にお願い!オサダーツ」と題したダーツに挑戦。当たったところの“お願いごと”を実行する。

チョコレートプラネットの元にやってくるのは、Hey! Say! JUMP、King & Prince 、関ジャニ∞、Perfume、NiziU、Awesome City Club、Toshl、松平健、Little Glee Monster、EXILEといった面々。果たしてどんな“お願いごと”が飛び出し、どんな姿が披露されるのか。

■話題のバーチャル空間でも楽しめる

初のバーチャルイベントも開催。いま話題のテレビ朝日オリジナルのVR空間「バーチャル六本木」でもさまざまなイベントが行われる。

23・24日にはバーチャル空間内にあの「Mステセット」が出現。Mステ名物・階段セットを疑似体験できる。

放送中にはEXILEとToshlがバーチャル空間に遊びに来ることが決定。チョコレートプラネットも「TT兄弟」としてVR空間に登場。斎藤ちはるアナウンサーとともに、バーチャル空間を彩る。

また、23・24日の2日間、「放送を見ないと答えが分からないVRクイズ」をバーチャル六本木に掲載。クイズに答えて抽選で当たると、100名に1万円分の特製QUOカードがプレゼントされる。

■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト/曲目

AI「アルデバラン」「ハピネス」

aiko「食べた愛」

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会)「美女と野獣」(映画「美女と野獣」より)

UVERworld「EN」

EXILE「I Wish For You」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS「VIRTUAL LOVE」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

大塚愛「さくらんぼ」

Awesome City Club「勿忘」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」

ORANGE RANGE「花」

KAT-TUN「EUPHORIA」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

King & Prince「Namae Oshiete」

King Gnu

Creepy Nuts「のびしろ」

桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」

櫻坂46「BAN」

ゴスペラーズ「クリスマスソング」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

ジェジュン「チキンライス」

ジャニーズWEST「黎明」

Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」

GENERATIONS「Make Me Better」

スガシカオ「Progress」

SixTONES「マスカラ」

Snow Man「Secret Touch」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「LET’S MUSIC」

DA PUMP「if...」

DISH//「沈丁花」

Def Tech「My Way」

東京事変「私生活」

Toshl 「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

NiziU「Chopstick」「Step and a step」

NEWS「ReBorn」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「君しか勝たん」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

BiSH「オーケストラ」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

星野源「不思議」「Pop Virus」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

松平健「マツケンサンバII」

三浦大知「Backwards」

milet「Ordinary days」

森高千里「気分爽快」

山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」(映画「アラジン」より)

優里「ベテルギウス」「ドライフラワー」

YOASOBI「三原色」

L'Arc~en~Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」

LiSA「明け星」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」

緑黄色社会「Mela!」

