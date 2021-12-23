【オリコン】『第72回NHK紅白歌合戦』特別企画決定 「ドラクエ」「鬼滅」「エヴァ」に関する主な記録
2021年12月23日 16時10分 (12月23日 17時07分更新)
大みそか恒例『第72回NHK紅白歌合戦』（12月31日 後7：30～11：45）の特別企画としてゲーム「ドラゴンクエスト」やアニメ「鬼滅の刃」、「エヴァンゲリオン」シリーズの音楽を披露することが発表された。各作品の主な記録は下記のとおり。
【1】「ドラゴンクエスト」に関する主な記録
※記録は2021/12/27付現在
※記録は2021/12/27付現在
・すぎやまこういち 他『交響組曲ドラゴンクエスト III』（1988年3月7日発売）
オリコン週間アルバムランキング…最高位2位、累積売上27.4万枚
オリコン週間アルバムランキング…最高位2位、累積売上27.4万枚
・すぎやまこういち（指揮），NHK交響楽団『交響組曲ドラゴンクエスト IV』（1990年3月13日発売）
オリコン週間アルバムランキング…最高位1位、累積売上26.1万枚
オリコン週間アルバムランキング…最高位1位、累積売上26.1万枚
・すぎやまこういち（指揮），NHK交響楽団『交響組曲ドラゴンクエスト V』（1992年10月21日発売）
オリコン週間アルバムランキング…最高位3位、累積売上13.1万枚
オリコン週間アルバムランキング…最高位3位、累積売上13.1万枚
【2】鬼滅の刃に関する主な記録
※記録は2021/12/27付現在
※記録は2021/12/27付現在
・LiSA「炎」
オリコン週間シングルランキング…最高位1位、累積売上30.3万枚（2020年10月14日発売）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング…最高位1位、累積売上103.9万DL（2020年10月12日配信開始）
オリコン週間ストリーミングランキング…最高位1位、累積再生数3億1903.3万回（2020年10月12日配信開始）
オリコン週間シングルランキング…最高位1位、累積売上30.3万枚（2020年10月14日発売）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング…最高位1位、累積売上103.9万DL（2020年10月12日配信開始）
オリコン週間ストリーミングランキング…最高位1位、累積再生数3億1903.3万回（2020年10月12日配信開始）
・アニメーション『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2021年6月16日発売）
オリコン年間ランキング 2021 作品別売上数部門 DVDランキング 1位
オリコン年間ランキング 2021 作品別売上数部門 Blu-ray Discランキング 1位
オリコン年間ランキング 2021 作品別売上数部門 DVDランキング 1位
オリコン年間ランキング 2021 作品別売上数部門 Blu-ray Discランキング 1位
【3】エヴァンゲリオンに関する主な記録
※記録は2021/12/27付現在
※記録は2021/12/27付現在
・高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」
オリコン年間カラオケランキング…13年連続TOP20入り（2008年度～2020年度）
※2021年度の「オリコン年間カラオケランキング 2021」発表は2022年1月上旬を予定
オリコン年間カラオケランキング…13年連続TOP20入り（2008年度～2020年度）
※2021年度の「オリコン年間カラオケランキング 2021」発表は2022年1月上旬を予定
※数字はすべてオリコン調べ（2021/12/27付現在）
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