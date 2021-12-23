『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』に出演するGENERATIONS from EXILE TRIBE

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（後5：00～11：10）の企画内容が発表された。

デビュー20周年を迎えたEXILEのヒット曲を、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZからなる「Jr.EXILE」がカバー。FANTASTICSは「Choo Choo TRAIN」を、BALLISTIK BOYZは「Touch The Sky」を、THE RAMPAGEは「No Limit」を、GENERATIONSは「Lovers Again」をパフォーマンス。後輩たちがEXILEの名曲を歌い継ぐ。

「2021年ヒットチャートメドレー」では、Awesome City Club「勿忘」、緑黄色社会「Mela!」、平井大の「Stand by me, Stand by you.」、マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」、川崎鷹也「魔法の絨毯」、BLOOM VASE「Bluma to Lunch」、そして優里「ドライフラワー」と、2021年を彩った珠玉のヒット曲が披露される。

Toshlが３つの候補曲の中から視聴者のスマホ連打生投票で選ばれた１曲を歌う、『ミュージックステーション』の人気企画「Toshl３択」。今回は「聖夜の激ムズ曲」と題し、クリスマスイブにToshlが高難度楽曲のカバーに挑む。

候補曲は、アニメ『呪術廻戦』第1クールオープニングテーマ「廻廻奇譚」（Eve）、先日最終回を迎えた連続ドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』第７シーズンの主題歌、「阿修羅ちゃん」（Ado）、アニメ『ドラゴンボール超』2期オープニングテーマだった「限界突破×サバイバー」（氷川きよし）の３曲。どれも超高速テンポの“激ムズ”曲をToshlがどう歌いきるのか注目だ。

なお、出演予定だったNovelbrightは、ボーカルの竹中雄大が「感染性胃腸炎」と診断されたため、出演を辞退した。

■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト／曲目

AI「アルデバラン」「ハピネス」

aiko「食べた愛」

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

石丸幹二×長屋晴子（緑黄色社会）「美女と野獣」（映画「美女と野獣」より）

UVERworld「EN」

EXILE「I Wish For You」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS「VIRTUAL LOVE」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

大塚愛「さくらんぼ」

Awesome City Club「勿忘」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに（ドゥイ、ドゥイ）」

ORANGE RANGE「花」

KAT-TUN「EUPHORIA」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

King & Prince「Namae Oshiete」

King Gnu

Creepy Nuts「のびしろ」

桑田佳祐「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」

櫻坂46「BAN」

ゴスペラーズ「クリスマスソング」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

ジェジュン「チキンライス」

ジャニーズWEST「黎明」

Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」

GENERATIONS「Make Me Better」

スガシカオ「Progress」

SixTONES「マスカラ」

Snow Man「Secret Touch」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「LET’S MUSIC」

DA PUMP「if...」

DISH//「沈丁花」

Def Tech「My Way」

東京事変「私生活」

Toshl 「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

NiziU「Chopstick」「Step and a step」

NEWS「ReBorn」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「君しか勝たん」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

BiSH「オーケストラ」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

星野源「不思議」「Pop Virus」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

松平健「マツケンサンバII」

三浦大知「Backwards」

milet「Ordinary days」

森高千里「気分爽快」

山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」（映画「アラジン」より）

優里「ベテルギウス」「ドライフラワー」

YOASOBI「三原色」

L'Arc～en～Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」

LiSA「明け星」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」

緑黄色社会「Mela!」

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