香川真司

サッカーのギリシャ・スーパーリーグ(1部リーグ)PAOKを退団することが決まった元日本代表MF香川真司(32)が22日、自身のツイッターでサポーターたちに感謝と別れの言葉をつづった。

「Dear all of PAOK supporters, players and authorized people.(親愛なるPAOKサポーター、選手、関係者の皆さん)」「I apologize that I couldn’t fill your expectations. I really appreciate for your support. Best wishes and thank you.(期待に応えられずごめんなさい。サポートに本当に感謝しています。たくさんの幸せが訪れますように、そしてありがとう)」とつづった。

香川は2021年1月にPAOKに加入。今季は9月の国内リーグ開幕戦でプレーして以降は出場機会を失っていた。今月18日にクラブ、香川サイド双方合意で契約を解除した。日本代表では14年ブラジル大会、18年ロシア大会と2度のW杯に出場。国際Aマッチは97試合に出場し、31得点。

今後については未定だが、海外クラブでのプレー続行、Jリーグ復帰など、その動向が注目される。