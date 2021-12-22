岩橋玄樹「My Lonely X’mas」英語バージョン配信開始 クリスマスライブ記念キャンペーン開催も
2021年12月22日 18時00分 (12月22日 18時06分更新)
King ＆ Princeの元メンバー・岩橋玄樹が今月1日にリリースした1stシングル「My Lonely X’mas」の英語バージョン「My Lonely Christmas」がきょう22日より配信スタートした。
また、23、24日に東京・中野サンプラザにて開催されるクリスマスイベント『Fairy Christmas 2021』を記念して、ライブ会場周辺の協力店舗にて中野応援企画を行うことが決定した。期間中、協力店舗にて購入した人に岩橋の特製ステッカーがプレゼントされる。実施期間は23～29日午後11時59分まで。
■キャンペーンサイト
URL：https://genkiiwahashi.com/fairyxmas_campaign/
※各店舗、ステッカーがなくなり次第終了
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※各店舗、ステッカーがなくなり次第終了
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