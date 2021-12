『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』でMステ初出演となる俳優・山田裕貴

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』(後5:00~11:10)。同局で57年続く長寿音楽番組『題名のない音楽会』とのコラボレーションで石丸幹二&長屋晴子、山田裕貴&葵わかながデュエットするディズニー曲が発表された。

『題名のない音楽会』MCの石丸幹二と緑黄色社会のボーカル・長屋晴子のデュエット曲は、今年公開30周年を迎えるアニメーション映画『美女と野獣』の表題曲。ディズニー史に残るダンスシーンで有名な「美女と野獣」で2人が美しいハーモニーを繰り広げる。

山田裕貴と葵わかなは、ともにMステ初出演にして、ウルトラSUPER LIVEのステージに立つ。今年音楽劇に初挑戦した山田と、ミュージカル『アナスタシア』で主演を務めた葵は、映画『アラジン』の名曲「ホール・ニュー・ワールド」をデュエットする。

テレビ朝日が誇る2大音楽番組のコラボでは、角野隼斗(ピアノ)、鈴木優人(指揮者)、東京フィルハーモニー交響楽団が演奏で華を添える。

なお、きょう21日から放送当日の24日まで、全国3万店以上のコンビニでMステオリジナル店内放送を実施。オープニングテーマ曲「#1090 〜Million Dreams〜」をはじめ、『ウルトラSUPER LIVE 2021』に出演するアーティスト紹介や番組情報を番組ナレーターの服部潤が読み上げる。さらに『ウルトラSUPER LIVE』でテレビ初披露となるYOASOBIの「三原色」、Toshlが視聴者生投票で選ばれた楽曲を歌う大人気企画「Toshl3択」の候補曲でもあるAdoの最新曲「阿修羅ちゃん」も流れる。



■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト/曲目

AI「アルデバラン」「ハピネス」

aiko「食べた愛」

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会)「美女と野獣」(映画「美女と野獣」より)

UVERworld「EN」

EXILE 「I Wish For You」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS「VIRTUAL LOVE」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

大塚愛「さくらんぼ」

Awesome City Club「勿忘」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」

ORANGE RANGE「花」

KAT-TUN「EUPHORIA」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

King & Prince「Namae Oshiete」

King Gnu

Creepy Nuts「のびしろ」

桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」

櫻坂46「BAN」

ゴスペラーズ「クリスマスソング」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

ジェジュン「チキンライス」

ジャニーズWEST「黎明」

Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」

GENERATIONS「Make Me Better」

スガシカオ「Progress」

SixTONES「マスカラ」

Snow Man「Secret Touch」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「LET‘S MUSIC」

DA PUMP「if...」

DISH//「沈丁花」

Def Tech「My Way」

東京事変「私生活」

Toshl 「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

NiziU「Chopstick」「Step and a step」

NEWS「ReBorn」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Novelbright「ツキミソウ」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「君しか勝たん」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

BiSH「オーケストラ」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

星野源「不思議」「Pop Virus」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

松平健「マツケンサンバII」

三浦大知「Backwards」

milet「Ordinary days」

森高千里「気分爽快」

山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」(映画「アラジン」より)

優里「ベテルギウス」「ドライフラワー」

YOASOBI「三原色」

L'Arc~en~Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」

LiSA「明け星」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」

緑黄色社会「Mela!」

