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首相「統計への信頼取り戻す」 臨時国会、午後閉会
岸田文雄首相は２１日の参院本会議で、国土交通省の建設受注統計書き換えを巡り「徹底的に経緯や原因の検証...
12月21日
旧姓併記に未対応、年明け解消へ ワクチン証明でデジタル相
牧島かれんデジタル相は２１日の記者会見で、マイナンバーカードに旧姓を併記していると新型コロナウイルス...
金子総務相「答え控える」 １０増１０減批判の衆院議長発言
金子恭之総務相は２１日の記者会見で、衆院小選挙区定数の「１０増１０減」を批判した細田博之衆院議長の発...
こども家庭庁、２３年度創設へ 首相直属、他省庁に勧告権
政府は２１日、子どもに関連した施策の司令塔となる「こども家庭庁」の基本方針を閣議決定した。首相の直属...
住基ネットで空き家対策 地方分権改革の方針決定
政府は２１日、自治体からの提案に基づく２０２１年の地方分権改革の対応方針を閣議決定した。空き家対策の...
過去最大補正予算が成立 ３６兆円、１０万円給付本格化へ
新型コロナウイルス対応の経済対策を裏付ける二〇二一年度補正予算が二十日の参院本会議で可決、成立した。...