BUMP OF CHICKENの楽曲「Stage of the ground」が、サッポロビール「第98回箱根駅伝 4年生力篇」CMソングに決定した。日本テレビ系で来年1月2・3日放送の『第98回東京箱根間往復大学駅伝競走』や関連番組内で放映される。

CMでは、各大学の絆やチームワークの要となる最上級生の4年生に焦点を当て、最後の箱根路に挑む選手たちにエールを送る。

CM曲はBUMP OF CHICKENが2002年に発表した3rdアルバム『jupiter』収録曲の「Stage of the ground」。迷いながらも進み続ける人を勇気づけるような歌詞に、時には葛藤や迷いを抱えながらもチームを引っ張る4年生の姿が重なる。

「サッポロビール 箱根駅伝応援サイト」内ではCM公開に先駆け、服部勇馬選手(トヨタ自動車)、館澤亨次選手(DeNA)、鈴木塁人選手(SGホールディングス)の特別インタビュー動画を公開。箱根駅伝のエピソードや4年生当時の想いなどを明かす。

なお、BUMP OF CHICKENは、10月末まで放送されていたNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』の主題歌「なないろ」のCDシングルを22日に発売。大みそかの『第72回NHK紅白歌合戦』に出場する。

