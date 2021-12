桑田佳祐が24日放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』出演決定

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』(後5:00~11:10)に桑田佳祐が出演することが決定した。桑田が『Mステ』に出演するのは4年ぶりとなる。

桑田が披露するのは、東京2020オリンピック民放共同企画“一緒にやろう”応援ソング「SMILE~晴れ渡る空のように~」と、本人出演のCMソング/Netflix映画『浅草キッド』の主題歌「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」。2曲をスペシャルバージョンで披露する。

また、特別企画「Mステ弾いてみた」がスタート。豪華アーティスト陣がB’zの松本孝弘が手がけた番組テーマ曲「#1090〜Million Dreams〜」を演奏する動画をアップしていく。きょう20日のDISH//矢部昌暉(Gt)を皮切りに、毎日1組ずつのパフォーマンスが公開される。番組では視聴者の演奏動画も募集中。

■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト

AI「アルデバラン」「ハピネス」

aiko「食べた愛」

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

葵わかな

石丸幹二

UVERworld「EN」

EXILE「I Wish For You」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS「VIRTUAL LOVE」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

大塚愛「さくらんぼ」

Awesome City Club「勿忘」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」

ORANGE RANGE「花」

KAT-TUN「EUPHORIA」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

King & Prince「Namae Oshiete」

King Gnu

Creepy Nuts「のびしろ」

桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」★

櫻坂46「BAN」

ゴスペラーズ「クリスマスソング」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

ジェジュン「チキンライス」

ジャニーズWEST「黎明」

Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」

GENERATIONS「Make Me Better」

スガシカオ 「Progress」

SixTONES「マスカラ」

Snow Man「Secret Touch」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「LET‘S MUSIC」

DA PUMP「if...」

DISH//「沈丁花」

Def Tech「My Way」

東京事変「私生活」

Toshl「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

NiziU「Chopstick」「Step and a step」

NEWS「ReBorn」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Novelbright「ツキミソウ」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「君しか勝たん」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

BiSH「オーケストラ」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

星野源「不思議」「Pop Virus」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

松平健マツケンサンバII」

三浦大知「Backwards」

milet「Ordinary days」

森高千里「気分爽快」

山田裕貴

優里「ベテルギウス」「ドライフラワー」

YOASOBI「三原色」

L'Arc~en~Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」

LiSA「明け星」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」

緑黄色社会「Mela!」

ほか

※50音順 ★=新規発表

関連キーワード 音楽