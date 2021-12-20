TBS系で20日に放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャル（後7：00～10：57）の全歌唱曲とタイムテーブルが同日、番組公式サイトにて発表された。

番組冒頭のクリスマススペシャルオープニングアクトを務めるのは、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での一発撮り歌唱が話題となった生田絵梨花、久保史緒里、賀喜遥香の3人。松任谷由実の名曲「恋人がサンタクロース」を歌唱する。

全アーティストのタイムテーブルは以下のとおり。

■『CDTVライブ！ライブ！』タイムテーブル（※50音順）

▼よる7時台

▽クリスマススペシャル オープニングアクト＠イルミネーションライブ

スペシャルカバー

生田絵梨花＆久保史緒里＆賀喜遥香（乃木坂46）「恋人がサンタクロース」

あいみょん「ハート」

EXIT「SUPER STAR」

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」

SEVENTEEN「あいのちから」

なにわ男子「初心LOVE」

NiziU「Poppin' Shakin'」

milet「Ordinary days」

LiSA「明け星」

▽出張ライブ！ライブ！＠イルミネーションライブ

SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

▼よる8時台

EXILE「I Believe」

ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」

Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」

優里「ベテルギウス」

▽出張ライブ！ライブ！＠クリスマススペシャルライブ

Awesome City Club「勿忘」

星野源「不思議」「Hello Song」

▽ディズニークリスマスメドレー

清水美依紗「Starting Now ～新しい私へ」

中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」

川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」

りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」

オールラインナップ「星に願いを」

▼よる9時台

あいみょん「愛を知るまでは」

King Gnu「一途」

SixTONES「マスカラ」「Rosy」

Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」

NiziU「Chopstick」

優里「ドライフラワー」

LiSA「白銀」

▽フェス企画

Uru

▼よる10時台

EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

TOMORROW X TOGETHER「Ito」

▽フェス企画

Uru

▽出張ライブ！ライブ！＠特別ステージ

桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」「SMILE～晴れ渡る空のように～」

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