『CDTV』4時間SPタイムテーブル発表【出演全アーティスト＆全曲目】
2021年12月20日 12時48分 (12月20日 13時06分更新)
TBS系で20日に放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャル（後7：00～10：57）の全歌唱曲とタイムテーブルが同日、番組公式サイトにて発表された。
番組冒頭のクリスマススペシャルオープニングアクトを務めるのは、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での一発撮り歌唱が話題となった生田絵梨花、久保史緒里、賀喜遥香の3人。松任谷由実の名曲「恋人がサンタクロース」を歌唱する。
全アーティストのタイムテーブルは以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』タイムテーブル（※50音順）
▼よる7時台
▽クリスマススペシャル オープニングアクト＠イルミネーションライブ
スペシャルカバー
生田絵梨花＆久保史緒里＆賀喜遥香（乃木坂46）「恋人がサンタクロース」
▽クリスマススペシャル オープニングアクト＠イルミネーションライブ
スペシャルカバー
生田絵梨花＆久保史緒里＆賀喜遥香（乃木坂46）「恋人がサンタクロース」
あいみょん「ハート」
EXIT「SUPER STAR」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」
SEVENTEEN「あいのちから」
なにわ男子「初心LOVE」
NiziU「Poppin' Shakin'」
milet「Ordinary days」
LiSA「明け星」
EXIT「SUPER STAR」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」
SEVENTEEN「あいのちから」
なにわ男子「初心LOVE」
NiziU「Poppin' Shakin'」
milet「Ordinary days」
LiSA「明け星」
▽出張ライブ！ライブ！＠イルミネーションライブ
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
▼よる8時台
EXILE「I Believe」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」
Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」
優里「ベテルギウス」
EXILE「I Believe」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」
Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」
優里「ベテルギウス」
▽出張ライブ！ライブ！＠クリスマススペシャルライブ
Awesome City Club「勿忘」
星野源「不思議」「Hello Song」
Awesome City Club「勿忘」
星野源「不思議」「Hello Song」
▽ディズニークリスマスメドレー
清水美依紗「Starting Now ～新しい私へ」
中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」
川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」
りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」
オールラインナップ「星に願いを」
清水美依紗「Starting Now ～新しい私へ」
中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」
川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」
りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」
オールラインナップ「星に願いを」
▼よる9時台
あいみょん「愛を知るまでは」
King Gnu「一途」
SixTONES「マスカラ」「Rosy」
Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」
NiziU「Chopstick」
優里「ドライフラワー」
LiSA「白銀」
あいみょん「愛を知るまでは」
King Gnu「一途」
SixTONES「マスカラ」「Rosy」
Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」
NiziU「Chopstick」
優里「ドライフラワー」
LiSA「白銀」
▽フェス企画
Uru
Uru
▼よる10時台
EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
▽フェス企画
Uru
Uru
▽出張ライブ！ライブ！＠特別ステージ
桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」「SMILE～晴れ渡る空のように～」
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