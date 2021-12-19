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カードゲーム遊びで笑顔に 岐阜・ヨツハシの新作「七福神めくり」
岐阜市の印刷会社「ヨツハシ」が今月、新作のカードゲーム「七福神めくり」を発売した。八月には日本酒の魅...
12月19日
収穫した米、「花もち」に 高山・飛騨の里で職員が製作
高山市上岡本町の野外博物館「飛騨の里」で十八日、職員が新年に向け、花もちと鏡もちづくりをした。十九日...
飛騨地域３スキー場、営業開始へ シーズン到来祝う
飛騨地域の三スキー場で十八日、営業開始に向けた安全祈願祭やプレオープン式が開かれた。いずれのスキー場...
＜おはよう＞ 隠れた歴史調べ紹介／子どもにも技伝える
長瀬公昭さん（５９） ＦＭ番組を担当
十五年前から高山市のＦＭ局「ＨｉｔｓＦＭ」の番組「飛騨の...
自画像描き芸術に親しむ 関ケ原で講座、県内外の親子連れら参加
自画像の制作を通じて芸術に親しむ講座「自画像−魂の深淵（しんえん）を描く−」が十八日、関ケ原町のせき...
熱演に感動、すすり泣き 中津川・常盤座で演劇フェス
中津川市の劇団や演劇・音楽人が共演する「常盤座演劇フェスティバル」が十八、十九日の日程で中津川市高山...