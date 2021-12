ガールクラッシュグループのメンバー5人の座をかけてバトルが繰り広げられているサバイバル番組『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』第12話のダイジェストが19日、日本テレビ系『シューイチ』(毎週日曜 後7:30)で放送され、午前10時25分からはHuluで『Who is Princess?完全版』の配信が始まった。【※ネタバレあり】

先週から始まったセミファイナル「MISSION 5 ガールズグループ・パフォーマンス・バトル」の課題曲は、デビューに近いPRINCESS組がITZYの「WANNABE」、一方のCHALLENGER組がBLACKPINKの「How You Like That」。デビューコンセプトに掲げているガールクラッシュグループの楽曲に挑む。

この「MISSION 5」からは、新たな「鬼コーチ」として、BTS、TWICE、ENHYPENらを指導してきた韓国人ボーカルトレーナー、キム・ソンウン氏が登場。審査員として、PRINCESS組の課題曲でもあるITZY「WANNABE」や「DALLA DALLA」、さらには『Who is Princess?』番組テーマソング「FUN」の制作を手掛けた2人組音楽プロデュースユニット「GALACTIKA *」が加わり、韓国からリモートで審査を行う。

前回はCHALLENGER組が細かいディティール合わせや韓国語の発音に悪戦苦闘しながらも、「How You Like That」で高評価を得た。今回はPRINCESS組が「WANNABE」にチャレンジ。最年長のYUMEKOが中心となってチームを引っ張り、初の韓国語の歌唱も独学で韓国語を学んだHONOKAが発音をチェックするなど、それぞれが役割分担し、チームワークの良さがうかがえる。

厳しい練習を経て臨んだ審査本番では、「WANNABE」の作家GALACTIKA * から「自分のものにしていた」と絶賛を受ける。ボーカルトレーナーのソンウン氏も「余裕とエネルギーが感じられた。私が今まで見てきた練習生の中でもベスト5に入る」とベタ褒めされ、「ダンスの鬼」ウンギョン氏からは「楽しんでいた。これは成長の証明。今までで一番良いステージだった」と賛辞が相次いだ。

両チームの審査が終わり、脱落者はCHALLENGER組でラップを担当したAINAとRANの2人に決まった。ウンギョン氏は「今すぐデビューするとなると少し難しいだけ。可能性があると思うので、あきらめず今後も挑戦し続けてほしい」と温かいエールを送った。AINAは「こんなにいいメンバーと出会えることができてすごくうれしかった」、RANは「今日まで私にいろんなことを教えてくださった先生方に本当に感謝しています」と涙ながらに語った。

そして、高評価を受けたPRINCESS組6人中、NANA、RINKO、YUU、NIJIKAの4人が降格するという大波乱。NANAとNIJIKAは初の降格となり、CHALLENGER組からはRIN、UTA、RIOの3人が昇格した。

■MISSION5結果

▽PRINCESS組:5人

YUMEKO/HONOKA/RIN【昇格】/UTA【昇格】/RIO【昇格】

▽CHALLENGER組:5人

NANA【降格】/RINKO【降格】/YUU【降格】/NIJIKA【降格】/YUKINO

▽脱落:2人

AINA/RAN

ファイナルミッションにPRINCESS組として挑むことが決まった5人に対してGALACTIKA *は「デビューまで時間がないので、後悔しない毎日を送ってほしい」とアドバイス。ウンギョン氏は「(デビューが見えているので)もう練習生ではない。期待に応えられるよう、プロの姿を見せてほしい」と激励した。

ウンギョン氏はCHALLENGER組に対して「PRINCESS組とCHALLENGER組の違いは、ほんの一歩。遠くはないので、まだチャンスはある」と伝え、ホスト役の西川貴教も「次に今まで以上の成長を見せれば、巻き返せる」と同調した。

年内の放送は、きょう19日の『シューイチ』ダイジェストとHulu『Who is Princess?完全版』まで。年明けは1月4日の地上波冠番組『Who is Princess? -Girls Group Debut Survival Program-』(日本テレビ)、1月9日の『Who is Princess?#13』(シューイチ/Hulu完全版 独占配信)から放送が再開され、いよいよファイナルミッションが始まる。GALACTIKA *が番組のために書き下ろした2曲でPRINCESS組とCHALLENGER組が対決する。

