素早く札を取り合う参加者＝大垣市中川ふれあいセンターで
関連キーワード
美濃加茂に中部国際医療センターが完成 がん治療や救急医療の拠点に １月１日に開院
社会医療法人「厚生会」（美濃加茂市）が市内で整備を進めてきた「中部国際医療センター」が完成し、十八日...
12月19日
渡辺さん最高賞 郡上・大和、古今伝授の里を写す会
郡上市大和町の「古今伝授の里フィールドミュージアムを写す会」（中日写真協会県支部連合会など主催）の表...
12月18日
河合小児童のアイデアが給食に 飛騨、石豆腐など使ったメニュー
飛騨市河合小学校の児童が考えた献立が十七日、同校と宮川小学校の給食に登場した。 （吉本章紀）
...
１９７０年代から工夫凝らし年賀状 版画や切り絵、美濃の古田さん展示
美濃市極楽寺の古田豊さん（７１）が、一九七〇年代から作り続けている年賀状を集めた展示会が、藍見公民館...
可児市「おまかせ先行予約」を実施 高齢者３回目接種
新型コロナウイルスワクチンの六十五歳以上の一般高齢者向けの三回目接種に関して、可児市は十七日、市側で...
成人式で地域のつながりを 旧下呂町の実行委が提案「お祝い大作戦」
地元商工会の会員に記念品を提供してもらい、代わりに新成人がお礼に出向くなどして、地域のつながりを深め...