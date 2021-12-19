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大垣で競技かるた大会開幕　県内外の学生ら７５人が熱戦

2021年12月19日 05時00分 (12月19日 05時00分更新)
　奥の細道むすびの地全国競技かるた大垣大会（県かるた協会主催、中日新聞社後援）が十八日、大垣市中川ふれあいセンターで始まった。
素早く札を取り合う参加者＝大垣市中川ふれあいセンターで

素早く札を取り合う参加者＝大垣市中川ふれあいセンターで

　全日本かるた協会に登録された岐阜、愛知、三重、静岡四県の学生ら七十五人がトーナメントで順位を競う。初日はＣ級（二段）の参加者が対戦し、読み手の声に耳を澄ませて素早い手さばきを見せ、熱戦を繰り広げた。十九日はＢ級（三段）の競技がある。
　大会は年一回開催する。二〇一九年までは全国から千人以上が参加したが、昨年はコロナ禍で中止。今年は五月の開催予定を延期し、参加者を東海地区に限定した。（芝野享平）

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