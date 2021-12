BTSの魅力に迫る、ニッポン放送の5夜連続の特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』(後8:00)が13日よりスタート。最終夜となる17日は、BTSをデビュー時から応援し、ライブで号泣した経験もある熱烈ARMY(BTSのファン)のドランクドラゴン・塚地武雄がパーソナリティーを担当した。

「ARMYの皆さん、こんばんは!」という挨拶で始まった番組、最終日の1曲目は、この曲をきっかけにBTSの魅力にはまった人も多いであろう大ヒット曲「Dynamite」でスタートした。

塚地はBTSの帽子に、曲「Butter」のシャツ、そして、本番前にはさらにバンダナを頭に巻いて「まさにライブに参戦する気持ちでやって来た。テンション上がってます!」と意気揚々。塚地はデビュー時から8年にわたりBTSの成長を見届けてきたが、今の世界的に活躍するBTSについて「魅力は本当に高まるばかりで、これはスタートにしか過ぎないと思っている。どんどんBTSは大きくなっていくんじゃないかな。それを見届ける時代に生きていることが幸せで、BTSの物語はまだまだ続きがあるという感じ。長生きしないと」と熱く語った。

番組では昨日までと同じく、塚地にも「こんなBTSのライブが見たい!」をテーマにセットリストを作成。塚地は本当にギリギリまで悩みに悩んだそうで、セトリが完成したのは番組放送直前で、そうして苦心して完成した夢のセトリは「Attack on Bangtan」「I NEED U」「Outro:Wings」「Answer:Love Myself」「We are Bulletproof:the Eternal」の5曲となった。塚地はこのセトリについて、「『Dynamite』新規の方も多いと思いますが、そうした方々にBTSの過去をひもとく、『Dynamite』が爆発する前までの歴史をたどるセトリ」と説明した。

塚地は、この5曲をスタジオで聞きながら感極まって号泣。1曲、1曲の説明も涙声だったが、ツイッターでも「一緒に泣いた」「泣かずにはいられない」など、塚地のセトリに一緒に涙したという感想が数多く見られた。BTSのリクエスト曲を次々とオンエアし、1時間40分でオンエアされたのは15曲。最後を飾った曲は「Permission to Dance」で、BTSの音楽だけをかけるリクエスト番組の最終日は幕を閉じた。

パーソナリティーは、13日から順に、宮崎美穂、斎藤司、古家正亨、磯野貴理子、塚地が担当。番組の模様は、放送後1週間以内で「radiko」で聞くことができる。

関連キーワード エンタメ総合