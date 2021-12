『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』の場面カット(C)許斐剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

人気アニメ『テニスの王子様』(テニプリ)の10年ぶりとなる新作テレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』(テレビ東京系 2022年放送)のアメリカ代表キャスト&キャラクタービジュアルが公開された。青学テニス部のキャラクターを担当している高橋広樹、津田健次郎、近藤孝行、川本成、小野坂昌也、喜安浩平が、アメリカ代表のキャラクターも演じる。

U-17W杯で主人公・越前リョーマとチームメイトとなる、アメリカ代表の主将ラルフ・ラインハート役は高橋広樹、ドゥドゥ・オバンドゥー役は津田健次郎、キコ・バレンティン役は近藤孝行、アラン・ホプキンス役は川本成、ロッキー・メレディス役は小野坂昌也、マックスウェル役は喜安浩平が担当。

なお、高橋は菊丸英二役、津田は乾貞治役、近藤は大石秀一郎役、川本は河村隆役、小野坂は桃城武役と、喜安は海堂薫役と、リョーマの第1の故郷である青学テニス部のキャラクターを初期シリーズから担当しているが、その声優陣が、リョーマの第2の故郷であるアメリカ代表のキャラクターも演じる。

『テニスの王子様』は1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』として『ジャンプスクエア』で連載がスタートしたテニス漫画。01年10月よりテレビ東京系でテレビアニメ化され、その後、イベントや映画化などもされた人気作品。今作は、2012年3月まで放送された『新テニスの王子様』以来、10年ぶりのテレビアニメ化となり、2014年にリリースされたOVAシリーズ『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』の後の物語が展開される。

以下、キャストコメント。

・高橋広樹

さすがテニプリ、でもいいんですか、マジで? そんな気持ちでした。ラルフは代表チームの主将ということで、しっかりと皆をまとめ上げていければと思いま…すwww

Where there is a will, there is away.

まずはマウントラシュモア国立記念公園のとこをちゃんと知るところから始めよう。

・津田健次郎

まさかこのタイミングで乾以外の役も演じさせて頂けるとは思っていませんでした。ビックリですが嬉しいです。ドゥドゥ・オバンドゥー、インパクトある名前のキャラクターも新しいテニプリと共にどうぞ宜しくお願いします。

・近藤孝行

またテニプリに度肝を抜かれました…まさにサプライズ…しかもあんな可愛らしい容姿をしたキャラクター…本当にテニプリはいつも刺激的!仁王さんの「ぷり」みたいなセリフが羨ましかったので「あぱちょー」が育ってくれたら嬉しいです!笑U-17W杯編楽しみにしてて下さい!

・川本成

まさかのアメリカ代表!これは驚きました。河村隆、タカさんとしてこれまで見ているテニプリの景色と、アメリカ代表、アラン・ホプキンスとして見るテニプリの景色は全然違う様に思います。また新人の気持ちでテニプリに向き合える幸せ。そして、同志、青学のメンバーともまた、初めて出会えた様な気持ちになるのが不思議です。いやあ、燃えますね。燃えるぜバーニング、ですよ。

・小野坂昌也

びっくりしましたが、桃城武のようなリョーマの世話を焼くいい兄貴分として、アメリカ代表のロッキーを演じました。アメリカンジョーク!

・喜安浩平

『テニスの王子様』には星の数ほどの魅力的なキャラクターが存在します。過去には私も密かにいろんなキャラクターを担わせていただいておりました。今回はマックスウェルです。マックスウェル。魅力しかありません。我々アメリカ代表と日本代表がコートで激突する未来が楽しみでなりませんがどうでしょうか。…で、海堂は?

関連キーワード アニメ