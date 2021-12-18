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田中碧、後半途中に退く　サッカー、ドイツ２部

2021年12月18日 09時18分 (12月18日 09時25分更新)
　ザントハウゼン戦の前半、先発出場し攻め込むデュッセルドルフの田中（中央）＝デュッセルドルフ（共同）

　ザントハウゼン戦の前半、先発出場し攻め込むデュッセルドルフの田中（中央）＝デュッセルドルフ（共同）

　サッカーのドイツ２部リーグで１７日、デュッセルドルフの田中碧はホームのザントハウゼン戦に先発し、０―１の後半３１分に退いた。チームはそのまま敗れた。（デュッセルドルフ共同）

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