24日放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト第3弾発表（C）テレビ朝日

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（後5：00～11：10）の出演アーティスト第3弾および歌唱楽曲が一挙解禁となった。

今回発表されたのは、星野源、優里、小沢健二。さらに、57年以上続く長寿番組『題名のない音楽会』とタッグを組み、ディズニー名曲コラボのコラボ企画が決定。MCの石丸幹二、緑黄色社会の長屋晴子に加え、俳優の山田裕貴、ミュージカル『アナスタシア』で主演を務めた葵わかなといった俳優陣のMステ初出演も決まった。このコラボでは、角野隼斗（ピアノ）、鈴木優人（指揮者）、東京フィルハーモニー交響楽団が演奏で華を添える。

あす18日に最終回を迎える道枝駿佑（なにわ男子）と目黒蓮（Snow Man）のW主演ドラマ『消えた初恋』（毎週土曜 後11：30）とのコラボ企画も決定した。最終回放送後、Mステ公式サイトのバナーをクリックすると、「全10話の中で最もキュンとした青木想太（道枝）と井田浩介（目黒蓮）のセリフを教えて下さい！」のアンケートに飛ぶ。最も票を集めた“胸キュンセリフ”を、ウルトラSUPER LIVE内のなにわ男子＆Snow Manによる『消えた初恋』主題歌メドレーの中で再現する。アンケートは22日午後11時59分まで受け付ける。

また、豪華アーティストによる『Mステ』35周年メドレー企画に、森高千里の参加も決定。森高は1994年のヒット曲「気分爽快」を５年ぶりに披露する。

■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト

AI『アルデバラン』『ハピネス』

aiko『食べた愛』

あいみょん『ハート』『愛を知るまでは』

葵わかな

石丸幹二

UVERworld『EN』

EXILE『I Wish For You』

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS『VIRTUAL LOVE』

AKB48『根も葉もRumor』

A.B.C-Z『火花アディクション』

大塚愛 『さくらんぼ』

Awesome City Club『勿忘』

小沢健二『愛し愛されて生きるのさ』『運命、というかUFOに（ドゥイ、ドゥイ）』

ORAGE RANGE『花』

KAT-TUN『EUPHORIA』

川崎鷹也『魔法の絨毯』

関ジャニ∞『Re:LIVE』

Kis-My-Ft2『Luv Bias』

KinKi Kids『Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ』

King & Prince『Namae Oshiete』

King Gnu

Creepy Nuts『のびしろ』

櫻坂46『BAN』

ゴスペラーズ『クリスマスソング』

ゴスペラーズ×Little Glee Monster『クリスマス・イブ』

三代目 J SOUL BROTHERS『Honey』

THE RAMPAGE『HEATWAVE』

清水美依紗『恋人たちのクリスマス』

ジェジュン『チキンライス』

ジャニーズWEST『黎明』

Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ） 『Choo Choo TRAIN』『Touch The Sky』『No Limit』『Lovers Again』

GENERATIONS『Make Me Better』

スガシカオ『Progress』

SixTONES『マスカラ』

Snow Man『Secret Touch』

SEKAI NO OWARI『silent』

Sexy Zone『LET‘S MUSIC』

DA PUMP『if...』

DISH//『沈丁花』

Def Tech『My Way』

東京事変『私生活』

Toshl『視聴者が選ぶ“カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲”』

TWICE『TT -Japanese ver.-』

なにわ男子『初心LOVE（うぶらぶ）』

NiziU『Chopstick』『Step and a step』

NEWS『ReBorn』

乃木坂46『最後のTight Hug』

Novelbright『ツキミソウ』

Perfume『ポリゴンウェイヴ』

日向坂46『君しか勝たん』

平井大『Stand by me, Stand by you.』

BiSH『オーケストラ』

BLOOM VASE『Bluma to Lunch』

Hey! Say! JUMP『Sing-along』

星野源『不思議』『Pop Virus』

マカロニえんぴつ『なんでもないよ、』

松平健『マツケンサンバII』

三浦大知『Backwards』

milet『Ordinary days』

森高千里『気分爽快』

山田裕貴

優里『ベテルギウス』『ドライフラワー』

YOASOBI『三原色』

L’Arc～en～Ciel『winter fall』『ミライ』『FOREVER』

LiSA『明け星』

Little Glee Monster『君といれば』『世界はあなたに笑いかけている』『恋人がサンタクロース』

緑黄色社会『Mela!』

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