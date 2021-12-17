オリックスは１７日、来春２月の春季キャンプ日程を発表した。今年同様に３グループに分けて実施される。日程は以下の通り。

Ａグループは２月１日（火）から同２７日（日）まで。場所は例年と同じ「宮崎市清武総合運動公園（ＳＯＫＫＥＮスタジアム）」。休日は２月４日（金）、９日（水）、１４日（月）、１８日（金）、２１日（月）、２５日（金）。

Ｂグループは２月１日から同２７日まで。場所は宮崎市清武総合運動公園の清武第２野球場。休日はＡグループと同じ。

Ｃグループは、２月１日から同８日まで大阪市此花区のオセアンバファローズスタジアム舞洲で。２月１０日から同２７日まではＢグループとともに清武第２野球場で。休日は４日と、１０日以降はＢグループと同じ。