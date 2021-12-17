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中国、炭鉱で２１人閉じ込め　違法操業で関係者拘束

2021年12月17日 12時52分 (12月17日 13時08分更新)
　浸水事故があった炭鉱で行われる救出活動＝１６日、中国山西省呂梁市（新華社＝共同）

　浸水事故があった炭鉱で行われる救出活動＝１６日、中国山西省呂梁市（新華社＝共同）

　【北京共同】中国メディアは１７日、山西省呂梁市の炭鉱で１５日夜に浸水事故があり、作業員２１人が坑内に閉じ込められたと伝えた。操業許可を得ていない違法な炭鉱で、当局は炭鉱関係者６人を拘束して調べている。
　事故当時２５人が作業中で、４人は脱出したという。

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