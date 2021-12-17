桑田佳祐『CDTV』4時間SP初登場 2曲をフルサイズで披露
2021年12月17日 08時00分 (12月17日 08時06分更新)
サザンオールスターズの桑田佳祐が、TBS系で20日に4時間にわたって放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス４時間スペシャル（後7：00～10：57）出演アーティスト第5弾として発表された。桑田は『CDTVライブ！ライブ！』初登場となる。
桑田はテレビCMや映画主題歌としても話題の「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」と、民放共同企画“一緒にやろう”応援ソングとして書き下ろされた「SMILE～晴れ渡る空のように～」の2曲をいずれもフルサイズで披露。一夜限りのスペシャルステージを繰り広げる。
タイムテーブルは放送当日の20日正午に番組公式サイトで発表される。
■出演アーティスト・歌唱曲
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
EXIT「SUPER STAR」
EXILE「I Believe」
EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」
Awesome City Club「勿忘」
Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」
King Gnu「一途」
桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」「SMILE～晴れ渡る空のように～」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
SixTONES「マスカラ」「Rosy」
Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」
SEVENTEEN「あいのちから」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
星野源「Hello Song」「不思議」
milet「Ordinary days」
優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」
LiSA「明け星」「白銀」
※50音順
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
EXIT「SUPER STAR」
EXILE「I Believe」
EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」
Awesome City Club「勿忘」
Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」
King Gnu「一途」
桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」「SMILE～晴れ渡る空のように～」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
SixTONES「マスカラ」「Rosy」
Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」
SEVENTEEN「あいのちから」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
星野源「Hello Song」「不思議」
milet「Ordinary days」
優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」
LiSA「明け星」「白銀」
※50音順
▽フェス企画
Uru
Uru
▽ディズニークリスマスメドレー
清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」
中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」
川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」
りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」
清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」
中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」
川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」
りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」
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