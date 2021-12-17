サザンオールスターズの桑田佳祐が、TBS系で20日に4時間にわたって放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス４時間スペシャル（後7：00～10：57）出演アーティスト第5弾として発表された。桑田は『CDTVライブ！ライブ！』初登場となる。

桑田はテレビCMや映画主題歌としても話題の「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」と、民放共同企画“一緒にやろう”応援ソングとして書き下ろされた「SMILE～晴れ渡る空のように～」の2曲をいずれもフルサイズで披露。一夜限りのスペシャルステージを繰り広げる。

タイムテーブルは放送当日の20日正午に番組公式サイトで発表される。

■出演アーティスト・歌唱曲

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

EXIT「SUPER STAR」

EXILE「I Believe」

EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」

Awesome City Club「勿忘」

Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」

King Gnu「一途」

桑田佳祐「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」「SMILE～晴れ渡る空のように～」

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

SixTONES「マスカラ」「Rosy」

Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」

SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」

SEVENTEEN「あいのちから」

TOMORROW X TOGETHER「Ito」

なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」

NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」

乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

星野源「Hello Song」「不思議」

milet「Ordinary days」

優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」

LiSA「明け星」「白銀」

※50音順

▽フェス企画

Uru

▽ディズニークリスマスメドレー

清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」

中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」

川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」

りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」

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