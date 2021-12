BE:FIRST初ワンマンライブ『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』のDVD/Blu-ray化決定

SKY-HI主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス&ボーカルユニット「BE:FIRST」が11月5日に立川ステージガーデンで開催した初ワンマンライブ『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』が、早くもDVD/Blu-ray化され、来年2月16日に発売されることが決定した。

デビュー2日後に行われた初ワンマンライブの模様は、ライブ直後に各配信プラットフォーム(Hulu/U-NEXT/ABEMA/ローチケLIVE STREAMING)でも配信され、視聴者数は8万5000人を超えた。

今作には本編全曲に加え、リハーサル、オフショット、インタビューを収録。特典映像として、「Shining One」のメンバー別Chasing Camera映像が収められている。

■『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』収録内容

・Gifted.

・Move On

・To The First

・Be Free

・First Step

・Kick Start

・Shining One

“FIRST” One Man Show -We All Gifted.- Behind The Scenes

Shining One -SOTA Chasing Camera-

Shining One -SHUNTO Chasing Camera-

Shining One -MANATO Chasing Camera-

Shining One -RYUHEI Chasing Camera-

Shining One -JUNON Chasing Camera-

Shining One -RYOKI Chasing Camera-

Shining One -LEO Chasing Camera-

関連キーワード 音楽