『ViVi』“国宝級イケメンランキング”全部門発表 NOW1位は松村北斗、2位は目黒蓮、3位は赤楚衛二
2021年12月16日 17時11分 (12月16日 18時06分更新)
女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング2021年 下半期」が16日、同誌公式サイト「NET ViVi」で公開された。NOW部門、NEXT部門（22歳以下が対象）、ADULT部門（30歳以上が対象）それぞれで、旬のイケメンがズラリと名を連ねた。
毎回、発表されるやいなや、TVや海外のニュースでも話題になるなど、回を追うごとに注目を集めている「国宝級イケメンランキング」。NOW部門1位の松村北斗（SixTONES）とADULT部門1位の町田啓太は「上半期」からの連覇となり、そろって殿堂入り。NEXT部門は、話題のドラマ『最愛』など多数のドラマで活躍する高橋文哉が1位を獲得した。
NOW部門の第2位は目黒蓮（Snow Man）、第3位は赤楚衛二、第4位は吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、第5位は眞栄田郷敦。
NEXT部門の第2位は松田元太（Travis Japan）、第3位は板垣李光人、第4位は高橋恭平（なにわ男子）、第5位は鶴房汐恩（JO1）。
ADULT部門の第2位は玉森裕太（Kis-My-Ft2）、第3位は山田裕貴、第4位は中村倫也、第5位は櫻井翔（嵐）。
●ViVi「国宝級イケメンランキング 2021年 下半期」
・「NOW国宝級」トップ15
1位 松村北斗（SixTONES）
2位 目黒蓮（Snow Man）
3位 赤楚衛二
4位 吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
5位 眞栄田郷敦
6位 北村匠海
7位 川西拓実（JO1）
8位 杉野遥亮
9位 中本悠太（NCT127）
10位 岸優太（King ＆ Prince）
11位 道枝駿佑（なにわ男子）
12位 木村柾哉（INI）
13位 神尾楓珠
14位 川村壱馬（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ）
15位 佐藤勝利（Sexy Zone）
・「NOW国宝級」トップ15
1位 松村北斗（SixTONES）
2位 目黒蓮（Snow Man）
3位 赤楚衛二
4位 吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
5位 眞栄田郷敦
6位 北村匠海
7位 川西拓実（JO1）
8位 杉野遥亮
9位 中本悠太（NCT127）
10位 岸優太（King ＆ Prince）
11位 道枝駿佑（なにわ男子）
12位 木村柾哉（INI）
13位 神尾楓珠
14位 川村壱馬（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ）
15位 佐藤勝利（Sexy Zone）
・「NEXT国宝級」トップ10
1位 高橋文哉
2位 松田元太（Travis Japan／ジャニーズJr.）
3位 板垣李光人
4位 高橋恭平（なにわ男子）
5位 鶴房汐恩（JO1）
6位 宮世琉弥
7位 藤原大祐
8位 松田迅（INI）
9位 浮所飛貴（美 少年）
10位 井上瑞稀（HiHi Jets／ジャニーズJr.）
1位 高橋文哉
2位 松田元太（Travis Japan／ジャニーズJr.）
3位 板垣李光人
4位 高橋恭平（なにわ男子）
5位 鶴房汐恩（JO1）
6位 宮世琉弥
7位 藤原大祐
8位 松田迅（INI）
9位 浮所飛貴（美 少年）
10位 井上瑞稀（HiHi Jets／ジャニーズJr.）
・「ADULT国宝級」トップ10
1位 町田啓太
2位 玉森裕太（Kis-My-Ft2）
3位 山田裕貴
4位 中村倫也
5位 櫻井翔（嵐）
6位 佐藤健
7位 岩田剛典（三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）
8位 SKY-HI
9位 田中圭
10位 大倉忠義（関ジャニ∞）
1位 町田啓太
2位 玉森裕太（Kis-My-Ft2）
3位 山田裕貴
4位 中村倫也
5位 櫻井翔（嵐）
6位 佐藤健
7位 岩田剛典（三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）
8位 SKY-HI
9位 田中圭
10位 大倉忠義（関ジャニ∞）
◆これまでの国宝級イケメンランキング
「NOW国宝級」
2016年上半期1位：山崎賢人【殿堂入り】
2016年下半期1位：中川大志
2017年上半期1位：菅田将暉【殿堂入り】
2017年下半期1位：竹内涼真
2018年上半期1位：新田真剣佑
2018年下半期1位：吉沢亮【殿堂入り】
2019年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）
2019年下半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）【殿堂入り】
2020年上半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）
2020年下半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）【殿堂入り】
2021年上半期1位：松村北斗（SixTONES）
2016年上半期1位：山崎賢人【殿堂入り】
2016年下半期1位：中川大志
2017年上半期1位：菅田将暉【殿堂入り】
2017年下半期1位：竹内涼真
2018年上半期1位：新田真剣佑
2018年下半期1位：吉沢亮【殿堂入り】
2019年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）
2019年下半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）【殿堂入り】
2020年上半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）
2020年下半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）【殿堂入り】
2021年上半期1位：松村北斗（SixTONES）
「NEXT国宝級」
2016年下半期1位：竹内涼真
2017年上半期1位：成田凌
2017年下半期1位：杉野遥亮
2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）
2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）
2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）
2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）
2020年上半期1位：神尾楓珠
2020年下半期1位：岡田健史
2021年上半期1位：ラウール（Snow Man）
2016年下半期1位：竹内涼真
2017年上半期1位：成田凌
2017年下半期1位：杉野遥亮
2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）
2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）
2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）
2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）
2020年上半期1位：神尾楓珠
2020年下半期1位：岡田健史
2021年上半期1位：ラウール（Snow Man）
「ADULT国宝級」
2020年下半期1位：田中圭
2021年上半期1位：町田啓太
2020年下半期1位：田中圭
2021年上半期1位：町田啓太
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