映像配信サービス「dTV」で初の試みとなる「dTV MUSIC LIVE AWARDS 2021」を開催。今年、同サービス内で配信された音楽ライブコンテンツの視聴数上位の中から一般投票により最優秀作品を決定し、最優秀アーティストを表彰する年末特別企画。4部門で視聴数上位の音楽ライブ13作品がノミネートされており、現在、特設サイトで一般投票を受付中。結果発表を12月26日にdTVサイトとdTV公式Twitterで行う。

dTVでは、今年、約6000ものライブ映像やオリジナルライブ番組、プレミアライブの生配信など、多彩な音楽コンテンツを配信。コロナ禍により音楽視聴のスタイルが変化する中で、映像配信を通じた音楽ライブの魅力を「アワード」として発信していく。

「国内男性部門」「国内女性部門」「国外部門」「有料ライブ部門」の4部門を設け、一般投票の結果をもとに各部門の1位を決定するとともに、各部門1位の中からさらに最優秀賞作品を選定する。

作品の視聴数をもとにノミネートされた13組のアーティストは、「国内男性部門」GLAY、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、Da-iCEの3組、「国内女性部門」いきものがかり、宇野実彩子、中森明菜、森高千里の4組、「国外部門」SHINee、SUPER JUNIOR、BTSの3組、「有料ライブ部門」ANIMAX MUSIX 2021、HKT48、酸欠少女さユりの3組(※五十音順)。

投票は、dTV特設サイトより投票ページから行える。dTV会員以外の人も参加可能。締め切りは12月22日。投票に参加した人の中から500人に、Amazonギフト券1000円分をプレゼント。

■ノミネート作品・アーティスト

<国内男性部門>

★GLAY 「GLAY野外無観客ライブ in 函館・恵山」

「同じ空のもと音楽を届ける」というテーマのもと、2020年に北海道函館市の活火山・恵山で行われた無観客配信ライブ。シングル「G4・2020」の収録楽曲に加え、「カナリヤ」「とまどい」といった懐かしい楽曲が披露された。



★三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2019“RAISE THE FLAG”(Digest)」

2019年4月から行った5大ドームツアーのダイジェスト版。4度目のドームツアーにして自己最多の125万人を動員し「RAISE THE FLAG」「R.Y.U.S.E.I.」などをパフォーマンスした。

★ Da-iCE「Da-iCE Live@Shibuya -Escort-」

dTVにて配信中のDa-iCEの冠バラエティ番組「Da-iCEのヂカン」の特別編として行われたオンラインライブ。渋谷のビルの屋上を貸し切り、ミュージックビデオのような世界観で全17曲を届けた。

<国内女性部門>

★ いきものがかり「超いきものまつり2016 地元でSHOW!! ~厚木でしょー!!!~」

いきものがかりのメジャーデビュー10周年を記念してメンバーの地元である神奈川・海老名と厚木にて行われた野外ライブのうち、厚木公演がノミネート。「ありがとう」「風が吹いている」「じょいふる」「SAKURA」など代表曲の数々が披露された。



★宇野実彩子「UNO MISAKO LIVE TOUR 2018-2019 "First love"」

2018年から2019年にかけて行われた宇野実彩子(AAA)にとって初のソロツアー。「どうして恋してこんな」「Summer Mermaid」などを全15曲パフォーマンス。



★中森明菜「中森明菜イースト・ライヴ インデックス23」

1989年4月に東京・読売ランドEASTで行われた中森明菜の集大成とも言えるライブ。1982年のデビュー曲「スローモーション」から1989年発表の「LIAR」までのすべてのシングル曲を披露した。



★森高千里「森高ランド・ツアー1990.3.3 at NHKホール」

森高千里にとって初のベストアルバム「森高ランド」発売後のツアーから、1990年3月3日に行われた東京・NHKホール公演の模様を配信。ヒット曲「17才」のほか、ピンク・レディー「ペッパー警部」「S・O・S」「渚のシンドバッド」「サウスポー」「UFO」のメドレーも。

<国外部門>

★ SHINee「JAPAN ARENA TOUR SHINee WORLD 2013 ~Boys Meet U~」

2013年に行われ、約20万人動員したSHINeeの全国アリーナツアーより、12月24、25日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された追加公演の模様を配信。



★SUPER JUNIOR「SUPER JUNIOR WORLD TOUR SUPER SHOW5 in JAPAN」

2013年3月の韓国・ソウル公演を皮切りに日本、南米、ヨーロッパ、アメリカ、イギリス、アジア各地と、世界18都市で50万人を熱狂させたSUPER JUNIORのワールドツアー「SUPER SHOW5」の中から東京ドーム公演の模様を配信。

★BTS「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~ at 東京ドーム」

世界20都市で行われた「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF'」の中から、2018年11月の東京・東京ドーム公演を配信。このワールドツアーの一環としてBTSは初めて日本国内でドームツアーを行い、38万人を動員した。

<有料ライブ部門>

★ ANIMAX MUSIX 2021「ANIMAX MUSIX 2021」

“アニメミュージックの魅力を世界へ”をコンセプトに2009年にスタートしたイベント「ANIMAX MUSIX」。今年は伊藤美来、大橋彩香、芹澤優 with DJ KOO & MOTSU、南條愛乃、Poppin’Party、藍井エイル、ウマ娘 プリティーダービー、小倉唯、GRANRODEO、Roseliaらが出演し、カバーやコラボレーションなどで盛り上がる熱狂の6時間公演となった。

★HKT48「宮脇咲良 HKT48 卒業コンサート ~Bouquet~」

今年6月に福岡・マリンメッセ福岡A館で開催された宮脇咲良の卒業コンサート。元HKT48メンバー兼劇場支配人の指原莉乃と、HKT48を宮脇とともにリードした1期生のOG・兒玉遥も駆けつけ宮脇の門出を祝った。

★酸欠少女さユり「ORIGINAL ONLINE SHOW 「LIVE DIVE 酸欠少女さユり」」

楽曲の世界観を、大型LEDのステージの光と映像の演出と、最新の映像テクノロジーで表現する没入型オンラインライブ企画「LIVE DIVE」。酸欠少女さユりの楽曲を映像クリエイティブ企業・IMAGICA EEXの最新の映像テクノロジーとの共演で表現。

