TBS系で20日に4時間にわたって放送される音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』クリスマス4時間スペシャル(後7:00~10:57)の出演アーティスト第4弾として、ジャニーズ勢のKis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、SixTONES、Snow Man、なにわ男子が発表された。

Sexy Zone は全編英語詞の「RIGHT NEXT TO YOU」をこの番組でしか見られないパワフルなパフォーマンスで披露。Kis-My-Ft2はこの季節にぴったりな「SNOW DOMEの約束」と、1月期ドラマ『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』主題歌「Luv Bias」をスペシャルメドレーで歌う。

SixTONESは「マスカラ」と「Rosy」を、Snow Manは「Secret Touch」と「Grandeur」の2曲をスペシャルメドレーで披露。なにわ男子は人気沸騰中のデビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」をクリスマスバージョンで届け、ジャニーズWESTは2022年第1弾シングルとなる最新曲「進むしかねぇ」を歌唱する。

特別企画のディズニークリスマスメドレーでは、清水美依紗が『アルティメット・プリンセス・セレブレーション』日本版テーマソング「Starting Now ~新しい私へ」を、中島健人(Sexy Zone)×ジェシー(SixTONES)は「リメンバー・ミー」、川崎鷹也 × 清水美依紗は「輝く未来」、りんたろー。(EXIT)× PORIN(Awesome City Club)は「美女と野獣」を披露する。

放送当日の朝には、『THE TIME.』放送内で、清水美依紗がジョン・レノンの「Happy Xmas (War Is Over)」を歌唱するスペシャルステージも決定した。

■『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティスト・歌唱曲

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

EXIT「SUPER STAR」

EXILE「I Believe」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」

Awesome City Club「勿忘」

Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」

King Gnu「一途」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

SixTONES「マスカラ」「Rosy」

Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」

SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」

SEVENTEEN「あいのちから」

TOMORROW X TOGETHER「Ito」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

NiziU「Chopstick」「Poppin' Shakin'」

乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

星野源「Hello Song」「不思議」

milet「Ordinary days」

優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」

LiSA「明け星」「白銀」

▽フェス企画

Uru

▽ディズニークリスマスメドレー

清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」

中島健人(Sexy Zone)×ジェシー(SixTONES)「リメンバー・ミー」

川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」

りんたろー。(EXIT) × PORIN(Awesome City Club)「美女と野獣」

