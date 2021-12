『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』12月29日より、U-NEXTにて見放題で独占配信

全米で今月9日に配信開始され大きな話題となっているHBO Maxオリジナル『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が、動画配信サービス「U-NEXT」で今月29日より、字幕版・吹替版同時に見放題で独占配信されることが決定。新たな予告編が解禁された。日本語吹替キャストの続投も決定している。

ニューヨーク・マンハッタンを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起した歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』(1998年~2006年)。

劇中で炸裂する恋愛やセックスにまつわる本音は世界中の女性たちの共感を集め、マノロ・ブラニクの靴やネーム・ネックレスなど、数多くのファッション・アイテムが大流行するなど世界中で社会現象となった。全6シーズン放送後も映画2作が公開、日本でも2000年の放送以降多くのファンを魅了した。

2004年のシーズン6放送終了から17年、2010年の映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年、“女の本音”とカラフルなファッションと共に戻ってくる。ファン待望の続編は、50代になって新たなライフステージを歩む、キャリー、ミランダ、シャーロットの現在の姿が描かれる。新たな挑戦、出会いと別れ。いくつになっても人生は驚きの連続だ。

結婚、出産、キャリア…それぞれが人生の歩みを進める彼女たちは、どのように年を重ね、ニューヨークでどのような日々を送っているのか? おなじみのキャラクターに、新たなキャラクターも加わり、新しい『セックス・アンド・ザ・シティ』が始まる。

全米で12月9日に配信が開始され、『SATC』との久しぶりの再会にファンは大興奮。メインキャラクターたちの今や驚きの展開にSNSは大いに盛り上がり、HBO Max史上最も視聴された作品になるなど記録を塗り替え、その人気は健在。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』を、U-NEXTでは字幕版・吹替版同時に12月29日(水)より見放題で独占配信。

日本語吹替版では、キャリーに永島由子、ミランダに渡辺美佐、シャーロットに松谷彼哉とオリジナル声優キャストが続投。また、シャーロットの長女リリーに内田彩、次女ローズに伊瀬茉莉也、ミランダの息子ブレディに畠中祐、新登場のキャラクターであるシャーロットの友人リサ・トッド・ウェクスリーに沢城みゆき、キャリーが出演するポッドキャスト番組の司会でコメディアンのチェ・ディアスに斉藤貴美子など。

同ドラマの配信は、29日午前0時に第1話の配信を開始予定。以降、毎週水曜日に1話ずつ更新予定。なお、U-NEXTでは、『セックス・アンド・ザ・シティ』全6シーズンも見放題で独占配信している。

■キャラクター:キャスト(吹替)

キャリー・ブラッドショー:サラ・ジェシカ・パーカー(永島由子)

ミランダ・ボッブス:シンシア・ニクソン(渡辺美佐)

シャーロット・ヨーク:クリスティン・デイビス(松谷彼哉)

ミスター・ビッグ:クリス・ノース(中田譲治)

スティーブ・ブレディ:デヴィッド・エイゲンバーグ(中尾隆聖)

ハリー・ゴールデンブラット:エヴァン・ハンドラー(朝倉大介)

スタンフォード・ブラッチ:ウィリー・ガーソン(岩崎ひろし)

アンソニー・マレンティーノ:マリオ・カントーネ(中村伸一)

リサ・トッド・ウェクスリー:ニコール・アリ・パーカー(沢城みゆき)

チェ・ディアス:サラ・ラミレス(斉藤貴美子)

リリー・ゴールデンブラット:キャシー・アン(内田彩)

ローズ・ゴールデンブラット :アレクサ・スウィントン(伊瀬茉莉也)

ブレディ・ホッブス:ニール・カニンガム(畠中祐)

ルイーザ・トーレス:クリー・チッキーノ(元吉有希子)

ナヤ・ウォレス:カレン・ピットマン(松枝裕香)

ジャッキー・ニー:ボビー・リー(小手川拓也)

■公式サイト

https://www.video.unext.jp/title_k/and-just-like-that

■視聴サイト

https://video.unext.jp/title/SID0064742

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max TM is used under license.

関連キーワード エンタメ総合