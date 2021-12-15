『CDTV』4時間SPにTXT、ENHYPEN、SEVENTEEN EXILE＆三代目コラボ曲もTV初披露
2021年12月15日 08時00分 (12月15日 08時05分更新)
TBS系で20日に4時間にわたって放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス４時間スペシャル（後7：00～10：57）の出演アーティスト第3弾5組が発表された。
韓国からボーイズグループ3組の出演が決定。TOMORROW X TOGETHERは、GReeeeNが書き下ろした日本オリジナル曲「Ito」をフルサイズで日本のテレビ初披露。
ENHYPENは、1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』から“キックボードダンス”と“ウサギダンス”がポイントの楽曲「Upper Side Dreamin’」をフルサイズで日本初披露する。
SEVENTEENは、８ヶ月ぶりとなる日本シングル「あいのちから」をフルサイズで披露。日本オリジナル楽曲としては初のバラード曲を歌い上げる。
EXILEは、ボーカルのEXILE TAKAHIROが作詞した冬ソングとして人気の高い代表曲「I Believe」を、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは、ファン人気の高い「Welcome to TOKYO」をそれぞれパフォーマンス。さらに両グループ名義では初のコラボ曲となる「VIRTUAL LOVE」をフルサイズでテレビ初披露する。
■出演アーティスト・歌唱曲
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
EXIT「SUPER STAR」
EXILE「I Believe」
EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」
Awesome City Club「勿忘」
King Gnu「一途」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
SEVENTEEN「あいのちから」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
星野源「Hello Song」「不思議」
milet「Ordinary days」
優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」
LiSA「明け星」「白銀」
※50音順
あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」
EXIT「SUPER STAR」
EXILE「I Believe」
EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」
Awesome City Club「勿忘」
King Gnu「一途」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
SEVENTEEN「あいのちから」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
星野源「Hello Song」「不思議」
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優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」
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