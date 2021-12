TBS系で20日に4時間にわたって放送される音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』クリスマス4時間スペシャル(後7:00~10:57)の出演アーティスト第3弾5組が発表された。

韓国からボーイズグループ3組の出演が決定。TOMORROW X TOGETHERは、GReeeeNが書き下ろした日本オリジナル曲「Ito」をフルサイズで日本のテレビ初披露。

ENHYPENは、1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』から“キックボードダンス”と“ウサギダンス”がポイントの楽曲「Upper Side Dreamin’」をフルサイズで日本初披露する。

SEVENTEENは、8ヶ月ぶりとなる日本シングル「あいのちから」をフルサイズで披露。日本オリジナル楽曲としては初のバラード曲を歌い上げる。

EXILEは、ボーカルのEXILE TAKAHIROが作詞した冬ソングとして人気の高い代表曲「I Believe」を、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは、ファン人気の高い「Welcome to TOKYO」をそれぞれパフォーマンス。さらに両グループ名義では初のコラボ曲となる「VIRTUAL LOVE」をフルサイズでテレビ初披露する。

■出演アーティスト・歌唱曲

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

EXIT「SUPER STAR」

EXILE「I Believe」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

ENHYPEN「Upper Side Dreamin’」

Awesome City Club「勿忘」

King Gnu「一途」

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

SEVENTEEN「あいのちから」

TOMORROW X TOGETHER「Ito」

NiziU「Chopstick」「Poppin’ Shakin’」

乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

星野源「Hello Song」「不思議」

milet「Ordinary days」

優里「ドライフラワー」「ベテルギウス」

LiSA「明け星」「白銀」

※50音順

【フェス企画】

Uru

