【ロッテ】元巨人の木村龍治さんが新任で1軍投手コーチ就任 来季コーチの人事発表
2021年12月14日 21時48分
ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍では森脇浩司野手総合兼内野守備コーチがヘッド兼内野守備コーチに就任することになった。2軍から福浦和也ヘッド兼打撃コーチが1軍に昇格し、打撃コーチを務める。元巨人で新任の木村龍治さんと小野晋吾2軍投手コーチが1軍投手コーチに就任。吉井理人投手コーチは新設のピッチングコーディネーターに、川越英隆投手コーチは2軍投手コーチに配置転換となる。
◇ ◇ ◇
◆ロッテ2022年コーチングスタッフ
【1軍】
監督・井口資仁（47）
ヘッドコーチ兼内野守備コーチ・森脇浩司（61）
投手コーチ・木村龍治（51）
投手コーチ・小野晋吾（46）
打撃コーチ・河野亮（50）
打撃コーチ・福浦和也（46）
バッテリーコーチ・清水将海（46）
戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹（44）
外野守備兼走塁コーチ・大塚明（46）
走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大（33）
トレーニングコーチ・菊地大祐（41）
監督・井口資仁（47）
ヘッドコーチ兼内野守備コーチ・森脇浩司（61）
投手コーチ・木村龍治（51）
投手コーチ・小野晋吾（46）
打撃コーチ・河野亮（50）
打撃コーチ・福浦和也（46）
バッテリーコーチ・清水将海（46）
戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹（44）
外野守備兼走塁コーチ・大塚明（46）
走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大（33）
トレーニングコーチ・菊地大祐（41）
【2軍】
監督・鳥越裕介（50）
チーフ投手コーチ・川越英隆（48）
投手コーチ・大隣憲司（37）
投手コーチ・大谷智久（36）
チーフ打撃コーチ・堀幸一（52）
打撃兼内野守備兼走塁コーチ・小坂誠（48）
バッテリーコーチ・金澤岳（37）
内野守備兼走塁コーチ・根元俊一（38）
外野守備兼走塁コーチ・諸積兼司（52）
トレーニングコーチ・根本淳平（48）
監督・鳥越裕介（50）
チーフ投手コーチ・川越英隆（48）
投手コーチ・大隣憲司（37）
投手コーチ・大谷智久（36）
チーフ打撃コーチ・堀幸一（52）
打撃兼内野守備兼走塁コーチ・小坂誠（48）
バッテリーコーチ・金澤岳（37）
内野守備兼走塁コーチ・根元俊一（38）
外野守備兼走塁コーチ・諸積兼司（52）
トレーニングコーチ・根本淳平（48）
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