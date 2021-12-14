木村龍治さん

ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍では森脇浩司野手総合兼内野守備コーチがヘッド兼内野守備コーチに就任することになった。2軍から福浦和也ヘッド兼打撃コーチが1軍に昇格し、打撃コーチを務める。元巨人で新任の木村龍治さんと小野晋吾2軍投手コーチが1軍投手コーチに就任。吉井理人投手コーチは新設のピッチングコーディネーターに、川越英隆投手コーチは2軍投手コーチに配置転換となる。

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◆ロッテ2022年コーチングスタッフ

【1軍】

監督・井口資仁（47）

ヘッドコーチ兼内野守備コーチ・森脇浩司（61）

投手コーチ・木村龍治（51）

投手コーチ・小野晋吾（46）

打撃コーチ・河野亮（50）

打撃コーチ・福浦和也（46）

バッテリーコーチ・清水将海（46）

戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹（44）

外野守備兼走塁コーチ・大塚明（46）

走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大（33）

トレーニングコーチ・菊地大祐（41）

【2軍】

監督・鳥越裕介（50）

チーフ投手コーチ・川越英隆（48）

投手コーチ・大隣憲司（37）

投手コーチ・大谷智久（36）

チーフ打撃コーチ・堀幸一（52）

打撃兼内野守備兼走塁コーチ・小坂誠（48）

バッテリーコーチ・金澤岳（37）

内野守備兼走塁コーチ・根元俊一（38）

外野守備兼走塁コーチ・諸積兼司（52）

トレーニングコーチ・根本淳平（48）