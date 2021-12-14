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【ロッテ】元巨人の木村龍治さんが新任で1軍投手コーチ就任　来季コーチの人事発表

2021年12月14日 21時48分

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木村龍治さん

木村龍治さん

　ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍では森脇浩司野手総合兼内野守備コーチがヘッド兼内野守備コーチに就任することになった。2軍から福浦和也ヘッド兼打撃コーチが1軍に昇格し、打撃コーチを務める。元巨人で新任の木村龍治さんと小野晋吾2軍投手コーチが1軍投手コーチに就任。吉井理人投手コーチは新設のピッチングコーディネーターに、川越英隆投手コーチは2軍投手コーチに配置転換となる。
　　◇　　◇　　◇
◆ロッテ2022年コーチングスタッフ
【1軍】
監督・井口資仁（47）
ヘッドコーチ兼内野守備コーチ・森脇浩司（61）
投手コーチ・木村龍治（51）
投手コーチ・小野晋吾（46）
打撃コーチ・河野亮（50）
打撃コーチ・福浦和也（46）
バッテリーコーチ・清水将海（46）
戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹（44）
外野守備兼走塁コーチ・大塚明（46）
走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大（33）
トレーニングコーチ・菊地大祐（41）
【2軍】
監督・鳥越裕介（50）
チーフ投手コーチ・川越英隆（48）
投手コーチ・大隣憲司（37）
投手コーチ・大谷智久（36）
チーフ打撃コーチ・堀幸一（52）
打撃兼内野守備兼走塁コーチ・小坂誠（48）
バッテリーコーチ・金澤岳（37）
内野守備兼走塁コーチ・根元俊一（38）
外野守備兼走塁コーチ・諸積兼司（52）
トレーニングコーチ・根本淳平（48）
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