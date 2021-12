庵野秀明氏の構成・編集による『シン・コンプリート・サンダーバード』BS10 スターチャンネルにて2022年1月30日初放送

『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ、『シン・ゴジラ』、そして劇場新作映画『シン・仮面ライダー』 が2023年公開予定の映画監督・庵野秀明が、プロとして初めて構成・編集に関わった作品のHDリマスター版となる『シン・コンプリート・サンダーバード』の放送日時が決定。「BS10 スターチャンネル」の【STAR1】にて2022年1月30日(後9:00~)独占初放送される。

1966年に日本で放送が開始され、今なおスーパーマリオネーション/特撮人形劇の最高傑作として名高い英国のテレビシリーズ『サンダーバード』。その日本放送開始55周年を祝して発足された「サンダーバード55周年プロジェクト」の一環。

『シン・コンプリート・サンダーバード』は、フィルム倉庫に眠っていた当時の映像に修復とHDリマスターを施し、さらには修復されたリマスター音源をあて、再び庵野氏の構成・編集のもと、新たに生まれ変わらせた作品だ。

「BS10 スターチャンネル」では、日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』(1月7日公開)にあわせて、ドキュメンタリー作品『ようこそ!“サンダーバード”スタジオへ』も国内初放送する(【STAR1】にて1月7日 後3:30~ ほか)。

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

関連キーワード エンタメ総合