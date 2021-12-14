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ＤｅＮＡは１４日、日本ハムから自由契約となった大田泰示外野手（３１）を獲得したと発表した。年俸は５千...
12月14日
東京五輪王者が１回戦敗退 世界バドでアクセルセン
【ウエルバ（スペイン）共同】バドミントンの世界選手権第２日は１３日、スペインのウエルバで行われ、男子...
セーヌ川でパリ五輪開会式 船で入場行進、史上初
【パリ共同】２０２４年パリ五輪組織委員会は１３日の理事会で、開会式をパリ中心部のセーヌ川で行うことを...
オナイウ阿道、前半途中に出場 フランス２部、トゥールーズ
【トゥールーズ（フランス）共同】サッカーのフランス２部リーグで１３日、トゥールーズのオナイウ阿道はホ...
世界ランク畑岡６位、笹生８位 女子ゴルフ、稲見は１６位
女子ゴルフの１３日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は６位、笹生優花は８位で変わらなかった。古江彩...
日本、フィギュア団体で北京五輪 出場権獲得、初の表彰台に挑む
国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１３日、来年２月の北京冬季五輪でフィギュア団体に出場する１０の国・地域を...