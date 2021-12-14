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渡辺雄太が初の「ダブルダブル」　ＮＢＡ、１２得点１０リバウンド

2021年12月14日 12時16分 (12月14日 12時21分更新)
　米プロバスケットボールＮＢＡでラプターズの渡辺雄太は１３日、本拠地トロントで行われたキングズ戦に途中出場し、２５分５６秒のプレーで１２得点、自己最多の１０リバウンドをマークし、１２４―１０１の快勝に貢献した。
　２部門で２桁の「ダブルダブル」は自身初。チームは２連勝で１３勝１４敗となった。（共同）

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