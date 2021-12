日本人民間宇宙飛行士として初めてISS(国際宇宙ステーション)に渡航・滞在している実業家の前澤友作氏が、Uber Eatsの特別配達パートナーとしてISSに滞在する宇宙飛行士へボーナスフードをデリバリーした。Uber Eats史上初となる宇宙へのデリバリーは、前澤氏が地球を出発してから、約8時間34分後、約400kmの移動距離を経て、日本時間11日に行われた。

ISSに新たに届く食料物資は「ボーナスフード」と呼ばれ、滞在する宇宙飛行士にとって楽しみの一つとなっている。「宇宙飛行士が待ち望むボーナスフードを日本から届けたい」という前澤氏のホスピタリティあふれる思いから成り立つミッションにUber Eatsが賛同、今回のプロジェクトが実現した。

「待っている人に幸せをお届けするデリバリーの喜びを、世界中の皆さんと共有したい」。そんな思いを込めて、地球から宇宙への壮大なデリバリーミッションを全面支援している。Uber Eats特別配達パートナーに扮した前澤氏は、ISS船内の無重力空間を器用に浮遊しながら、宇宙飛行士に「Hey! Uber Eats!」と笑顔で、Uber Eatsの紙袋に入れたボーナスフードを配達。宇宙飛行士は前澤氏のサプライズに驚いた様子だったが、「宇宙にまで来てくれてありがとう!(Thank you for coming to space!)」と笑顔でボーナスフードを受け取っていた。

配達したボーナスフードは、宇宙渡航のために特別に作った「MZ宇宙缶詰」で、サバの味噌煮、牛丼、鶏筍、豚の角煮の4種類。Uber Eats歴代の1回の配達における配達時間、距離の記録を大きく更新し、宇宙へのボーナスフードのデリバリーを実現した前澤氏は「ISSの宇宙飛行士宛てに、いくつかのフードを届けさせてもらいました。僕も引き続き挑戦をやめませんし続けてまいりますので、皆さんも今後も頑張っていろんな挑戦続けてください! 世の中をどんどんいい方向に変えていきましょう! 以上、国際宇宙ステーションよりフードデリバリー担当の前澤でした」とコメントしている。

