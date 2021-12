アイドルグループ・モーニング娘。’21の10期メンバー・佐藤優樹(22)が13日、東京・日本武道館で行われた『モーニング娘。'21 コンサート Teenage Solution ~佐藤優樹 卒業スペシャル~』をもってグループおよびハロー!プロジェクトから卒業し、2011年9月の加入から10年におよぶアイドル活動に終止符を打った。

グループきっての人気者の佐藤の卒業公演とあり、チケットはソールドアウト。ひかりTVで生配信されたほか、全47都道府県の映画館93館135スクリーンと、台湾、香港でライブビューイングが行われ、計137スクリーンでハロプロ史上最多となる約3万3000人を動員した。

会場が佐藤のメンバーカラー、エメラルドグリーンの光に包まれるなか、今月8日に発売したばかりの通算70枚目シングル「Teenage Solution」からスタート。自己紹介ソング「女子かしまし物語(モーニング娘。’21Ver.)」では、かつて、つんく♂が加入初期の佐藤のことを「あいつの勝負は22やな」と評したことに由来する歌詞「♪ お待たせしました22歳 未来はこの手にあるぜい」と歌い、ファンが手にするペンライトが激しく揺れた。

佐藤は過敏性腸症候群を患い、長時間の移動を伴う活動や長時間同じ場所に留まらなければならない環境下での活動がままならずに卒業を決意した。本人の「モーニング娘。のコンサートをもって卒業したい」との意向を汲み、今回の日本武道館公演が卒業公演となった。

「泡沫サタデーナイト!」のDJパートでは「今日はみんなに謝りたいことがあります! 握手会をちゃんとやらなかったり、たくさん遅刻したり、そして、ブログを書かなくて、今まですみませんでしたー!」と謝罪を絶叫し、自由奔放な“まーちゃん節”炸裂。

終盤の1人ずつのあいさつでは「みなさんのすてきな笑顔がたくさん見れてとっても楽しかったんですけど、今日ですね、振りをたくさん間違えてしまったんですよ。なので、次のコンサートに活かせるように頑張っていきたいので、また、コンサートに遊びにきてくれますかー? 今日は本当にお世話になりました。ありがとうございましたー」。小田さくらから「ちなみに卒業は?」とツッコミを入れられると、「今日です」と即答して笑いを誘った。

アンコールでは卒業セレモニーを行わなかったが、一面エメラルドグリーンの海となった会場に、ファンクラブで事前に募集された「まーちゃん」コールの音源が響き渡ると、Wアンコールとして、佐藤が1人で黒のレースを基調にエメラルドグリーンのストーンを散りばめた衣装で再登場した。

佐藤は衣装について「暗いところで着ていると真っ黒な服なんです。こうやって照明さんだったり、カメラマンさんが映してくれると、エメラルドグリーンが見えるんですよ。黒にエメラルドグリーンを散りばめたこの感じは、今私から見ている、私が見た場内の景色と同じなんです。まーは今まで10年間1人でやってきたわけではなくて、スタッフさん、メンバー、家族、ファンの方たちが私をすごく受け入れてくれたり、支えてくれたり、照らしてくれているから、今、まーは輝いているんですよ。そんな意味を込めて、今回この衣装を作ってもらいました」と説明し、場内は割れんばかりの拍手が響き渡った。

スタンドで同期の飯窪春菜、先輩の藤本美貴、道重さゆみ、田中れいな、鞘師里保、女優の松岡茉優、菊池亜希子らが見守るなか、ラストナンバーには「笑顔の君は太陽さ」を選んだ。2014年1月発売のシングルで、関係者によると、歌詞の内容が今の自分の心境にぴったりだったこと、当時つんく♂がつづったセルフライナーノーツを改めて読み返して選曲したという。

「本当に、こんなに性格が難しい私を受け入れてくれて、本当にありがとうございました」とあいさつすると、センターステージを歩き回りながらソロで「笑顔の君は太陽さ」を熱唱。間奏では「大好きなメンバーに、パワーをもらったメンバーに、感謝を込めて拍手! コンサートを作ってくれたり、メンバーのことを支えてくれる全スタッフさんに感謝を込めて拍手! そして、この空気を作ってくれる皆さんに拍手!」と叫んだ。

最後に「つんく♂さん、私にたくさんすてきな楽曲と会わせてくれて、本当にありがとうございました!」と、心から尊敬するつんく♂へ感謝を伝えると、感極まって涙があふれた。

■『モーニング娘。'21 コンサート Teenage Solution ~佐藤優樹 卒業スペシャル~』

01. Teenage Solution

02. 女子かしまし物語(モーニング娘。’21Ver.)

03. I surrender 愛されど愛

04. ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番

05. 純情エビデンス

06. Are you Happy?

07. ロマンスに目覚める妄想女子の歌

08. 愛してナンが悪い!?

09. 泣き虫My Dream

10. ギューされたいだけなのに

11. ビートの惑星

12. 二人はアベコベ/譜久村、牧野、羽賀、北川

13. TIME IS MONEY/佐藤、野中、横山、山崎

14. 信じるしか/生田、石田、小田、加賀、森戸、岡村

15. 泡沫サタデーナイト!

16. 青春Night

17. Help me!!(updated)

18. One・Two・Three(updated)

19. TOKYOという片隅

20. 君の代わりは居やしない

21. 愛の軍団

22. このまま!

23. 恋愛Destiny~本音を論じたい~

24. What is LOVE?

【アンコール】

EN1. よしよししてほしいの

EN2. わがまま 気のまま 愛のジョーク

【Wアンコール】

EN3.笑顔の君は太陽さ/佐藤ソロ~全員

